Barcelona SC perdió 1-0 ante Argentinos Juniors en la Copa Libertadores 2026

El Ídolo del Astillero no pudo sacar un resultado positivo, pese a que los argentinos terminaron con un expulsado

Miguel Parrales disputa un balón con un jugador de Argentinos Jrs.

Barcelona careció de profundidad y lo pagó caro en su estreno oficial de la temporada. El cuadro torero perdió 1-0 frente a Argentinos Juniors en la ida de la segunda fase clasificatoria de la Copa Libertadores, en un resultado que compromete sus aspiraciones pese a haber jugado con un hombre más durante más de 25 minutos.

El Ídolo del Astillero, dirigido por el director técnico venezolano César Farías, apostó por la cautela. Aunque fue local, esperó en su propio campo e intentó hacer daño a través del contragolpe.

Sin embargo, el planteamiento no dio resultados. La presión alta del conjunto argentino en la mitad de la cancha anuló los circuitos ofensivos y evitó que Joao Rojas, Tomás Martínez y Héctor Villalba lograran desequilibrar.

La falta de profundidad fue evidente. Barcelona no encontró espacios ni claridad para aproximarse al arco defendido por Brayan Cortés.

En ese escenario, Darío ‘Pipa’ Benedetto pasó prácticamente desapercibido: apenas tocó el balón en 16 ocasiones, reflejo de un equipo partido y sin conexiones en el último tercio de la cancha.

Segundo tiempo

César Farías vive un Carnaval en Barcelona SC y tensión por Lugo que no puede jugar Leer más

En el complemento, el cuadro amarillo adelantó líneas en busca de mayor protagonismo. No obstante, Argentinos Juniors se replegó con orden, formando una línea de cuatro defensores y otra de cinco volantes que cerró cualquier intento de los amarillos.

Ante ese cerrojo, Barcelona se vio obligado a probar con remates de larga distancia, aunque no llegaban al arco defendido por Cortes.

La primera ocasión clara llegó recién al minuto 69, cuando el zaguero Javier Báez se sumó al ataque y sacó un remate de volea desde el borde del área.

Antes, al 65’, el visitante se había quedado con diez jugadores tras la expulsión de Francisco Álvarez por una falta sobre Sergio Núñez, quien había ingresado al 62' antes por Benedetto.

Con superioridad numérica, el escenario parecía propicio para que Barcelona inclinara la balanza. Sin embargo, la falta de precisión y creatividad persistió. Al 85’, nuevamente Báez estuvo cerca con un cabezazo que fue bien contenido por Cortés.

El gol de la derrota de Barcelona

Pero cuando el empate parecía sellado, llegó el golpe definitivo. En el primer minuto de los cinco añadidos, Argentinos Juniors hilvanó una secuencia de pases en campo rival y, con un remate cruzado de Diego Porcel, marcó el 1-0 definitivo.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!