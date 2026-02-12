¿Qué pasará con Barcelona SC? La ruta legal tras la detención de Antonio Álvarez

Barcelona SC no corre riesgo de intervención ni de enfrentar un llamado a elecciones anticipadas. Miguel Montalvo, presidente subrogante del Ídolo, podría ser principalizado una vez finalice la licencia temporal de Antonio Álvarez, quien permanece en prisión preventiva por el denominado Caso Goleada.

El artículo 32 de los Estatutos Sociales del club es claro. Establece que, ante la ausencia temporal o definitiva del presidente (Álvarez), lo subrogará el primer vicepresidente financiero (Montalvo); en su defecto, el segundo vicepresidente administrativo (Galo Roggiero Avilés) o el tercer vicepresidente deportivo (actualmente vacante). Ellos deberán finalizar el período administrativo hasta 2028.

(Lea también: Miguel Montalvo presidente de Barcelona confirma estabilidad dirigencial en el club)

Jorge Reinoso, jurista deportivo y exsíndico de Barcelona SC, explicó para EXPRESO el posible escenario administrativo del equipo guayaquileño: “El Estatuto dice que una ausencia por caso fortuito o por licencia máximo puede durar 90 días. Estos ya comenzaron a correr desde el día de la detención de Álvarez (10 de febrero). Al día 91, el cargo de presidente queda vacante y tendría que ser principalizado el señor Montalvo”.

Miguel Montalvo presidente subrogante de Barcelona SC. Cortesía BSC

El experto añadió que, si Montalvo asume oficialmente la conducción institucional, el directorio “deberá reunirse y designar a miembros para llenar las vacantes disponibles de la vicepresidencia financiera y la deportiva”.

¿Podría haber elecciones presidenciales en Barcelona SC?

La respuesta es sí, aunque debe cumplirse una condición fundamental: la ausencia definitiva del presidente y de los tres vicepresidentes de forma simultánea. Es decir, que tanto Montalvo como Roggiero renuncien a sus cargos o, por alguna imposibilidad, ya no puedan ejercer sus funciones.

Moacyr Pinto, campeón mundial con Brasil y gloria de Barcelona SC, lucha por su vida Leer más

En ese escenario, Reinoso recordó el numeral 2 del artículo 32: “El propio artículo señala que, si se produce una ausencia definitiva del presidente Antonio y de los tres vicepresidentes, automáticamente se tiene que reunir el directorio, nombrar de entre los elegidos a un presidente interino quien tendrá la obligación de llamar a elecciones. Estas deberán realizarse en un plazo máximo de 60 días”.

RELACIONADAS Javier Burrai aceptó aplazar el pago que adeuda Barcelona SC

Antonio Álvarez se encuentra detenido en el Centro de Rehabilitación Social de Turi, en Cuenca, luego de que el juez anticorrupción Jairo García dictara prisión preventiva por el Caso Goleada, que investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y evasión fiscal.

#AHORA | Así fue la llegada de Xavier y Antonio Álvarez a la cárcel de Turi, en Cuenca. Ellos cumplirán prisión preventiva dentro del caso Goleada, que investiga el presunto delito de lavado de activos y defraudación fiscal. pic.twitter.com/7HL6PiTKtr — Diario Expreso (@Expresoec) February 12, 2026 ID:

La investigación también involucra a otras diez personas, entre ellas sus hermanos Aquiles, alcalde de Guayaquil, y Xavier, integrante del directorio canario. Este último permanece en Cuenca cumpliendo prisión preventiva junto a Antonio, mientras que Aquiles se encuentra recluido en la cárcel de Latacunga.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!