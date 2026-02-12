Miguel Montalvo presidente de Barcelona confirma estabilidad dirigencial en el club

El titular subrogante amarillo pidió calma a la hinchada y señaló que la plantilla está al día pensando en Copa Libertadores

Miguel Montalvo, presidente subrogante de Barcelona SC en reemplazo de Antonio Álvarez, se refirió a la actualidad del cuadro amarillo y envió un mensaje de tranquilidad a la hinchada. El directivo aseguró que la parte deportiva no se ha detenido.

“La parte deportiva continúa. Hoy estamos direccionados hacia el objetivo del día miércoles por Copa Libertadores. El compromiso está más que evidenciado en los entrenamientos”, expresó Montalvo, destacando la actitud del plantel.

Además, pidió calma a los aficionados y resaltó que durante esta semana se logró el levantamiento de varias prohibiciones que pesaban sobre el club. “Cuando uno goza de credibilidad, se van sumando otros factores. Yo soy proempresa; en el futuro los clubes se convertirán en sociedades anónimas”, manifestó.

Antonio Álvarez y Miguel Montalvo (d) fue el binomio desde las elecciones en 2024. CORTESIA

Habrá Asamblea de Socios en marzo

Javier Burrai aceptó aplazar el pago que adeuda Barcelona SC Leer más

Sobre su gestión, explicó que la planificación financiera fue trabajada con varios meses de anticipación y que en marzo se realizará una reunión de socios para informar detalladamente la situación institucional. “Agradecemos a nuestros socios e hinchada por seguir respaldando este gran proyecto”, añadió.

En cuanto al directorio, aclaró que no existen cambios estructurales. “Todo se mantiene igual. El único movimiento es la subrogación que espero sea temporal, la mía. Hasta ahora no tenemos nada distinto pensado”, sostuvo.

Entrenamientos con normalidad

Montalvo señaló que su presencia en la presidencia sería por corto tiempo y recordó que lleva dos años en la dirigencia, donde inició como vicepresidente financiero. “Estoy muy involucrado en las finanzas del club. Lo mío es la continuidad. No he sido mediático, pero con el apoyo de todos los directores vamos a salir adelante. Se ha hecho un gran sacrificio y vamos a seguir haciéndolo en 2026”, comentó.

RELACIONADAS Barcelona SC inició venta de boletos a socios para la Copa Libertadores

También enfatizó que desde octubre de 2025 se estructuró una planificación económica conservadora. “Tenemos presupuestados todos los rubros. La plantilla de este año se maneja con responsabilidad; los jugadores están al día y trabajamos para pagar deudas”, afirmó. Añadió que no se deja influenciar por rumores: “No soy emocional ni mediático, estoy preparado para esto y satisfecho con la planificación, que será expuesta a los socios en marzo”.

Finalmente, se informó que el directivo David Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol, se unirá al equipo antes de la Noche Amarilla ante Aucas.

Sobre un eventual no regreso de Antonio Álvarez, Montalvo fue claro: “No pienso en eso. Hoy el escenario es institucional. Mi enfoque está en lo financiero y en habilitar al club para que todo siga adelante”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!