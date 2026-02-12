Barcelona SC inició venta de boletos a socios para la Copa Libertadores

La preventa de entradas para el 18 de febrero por el partido de la Fase 2 de Libertadores frente a Argentinos Jr está abierta

Barcelona Sporting Club inició la venta de boletos para su próximo partido ante Argentinos Juniors por la Copa Libertadores, en una fase exclusiva dirigida a los socios del club. La preventa comenzó a las 08:00 de este jueves 12 de febrero, ofreciendo precios preferenciales como parte de los beneficios contemplados en su programa de fidelización.

Este acceso exclusivo para socios, como parte de la política institucional de reconocimiento y lealtad hacia sus afiliados, se podrán adquirir en https://sociosbsc.com.ec/. De acuerdo con la organización, los valores son los siguientes:

General: $5

Tribuna Marathon: $7,50

Palco Marathon y Lateral: $10

Palco Central: $12,50

Suite: $15

La venta corresponde al compromiso por la Fase 2 de la Copa Libertadores, donde el cuadro torero se enfrentará al club Argentinos Juniors.

Día y hora del cotejo entre Barcelona SC y Argentinos Juniors

El encuentro entre ecuatorianos y argentinos está programado para el miércoles 18 de febrero del presente año, a las 19:30, en el Estadio Monumental Banco Pichincha, escenario donde Barcelona SC buscará dar el primer paso en esta instancia del torneo continental.

Situación institucional de Barcelona Sporting Club



Cabe recalcar que este será el primer partido internacional del club guayaquileño en la presente temporada. Sin embargo, el equipo afronta este inicio de competencia continental en medio de un contexto institucional complejo, marcado por la ausencia de su presidente, Antonio Álvarez, quien se encuentra en prisión preventiva por el denominado caso Goleada.

Regreso de Argentinos Juniors a la Copa Libertadores



Argentinos Juniors llega a este compromiso con la expectativa de realizar una destacada participación en el certamen, cuatro décadas después de haber protagonizado campañas memorables en la Copa Libertadores. El conjunto argentino está dirigido por el entrenador Nicolás Diez, quien buscará liderar a su equipo en este nuevo desafío internacional.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!