EN VIVO| Atlético de Madrid - FC Barcelona HOY: Hora, alineaciones y dónde ver gratis

El conjunto colchonero y el cuadro culé se vuelven a medir en el estadio Metropolitano. Conoce todos los detalles previos

Atlético de Madrid vuelve a recibir a FC Barcelona en la Copa del Rey 2026.

Este jueves 12 de febrero, el Estadio Metropolitano será el epicentro del fútbol español. El Atlético de Madrid y el FC Barcelona se ven las caras en el duelo de ida de las semifinales de la Copa del Rey, una eliminatoria de alto voltaje que promete dejar la resolución abierta para la vuelta en el Camp Nou.

El conjunto de Diego Simeone llega a esta cita con sensaciones encontradas. Por un lado, aún resuena el eco del contundente 5-0 que le propinaron al Betis en los cuartos de final, mostrando una pegada demoledora. Sin embargo, la irregularidad volvió a golpear a los "colchoneros" este fin de semana, cayendo por la mínima ante el mismo equipo sevillano en La Liga.

Con el título liguero prácticamente fuera de su alcance —marchan terceros, distanciados de la pelea entre los dos gigantes—, la Copa se presenta como la gran oportunidad de la temporada para el "Cholo" y los suyos.

El líder de La Liga llega al Metropolitano en un estado de gracia envidiable. Tras despachar al Mallorca con un sólido 3-0, los dirigidos por Hansi Flick mantienen el pulso por el campeonato doméstico con 58 puntos, apenas uno por encima del Real Madrid.

El Barça busca el boleto a las semifinales de la Copa del Rey 2025-26. Cortesía

Pese a que su camino en Copa fue más sufrido de lo esperado —sufrieron para vencer 2-1 al sorpresivo Albacete—, el Barça de Flick tiene la mira puesta en la gloria total. Ya clasificados a octavos de Champions, los blaugranas ven en esta semifinal el obstáculo definitivo para mantener vivo el ansiado sueño del triplete.

Posibles alineaciones de Atlético de Madrid y FC Barcelona

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico González; Álex Baena y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.

¿Dónde ver en vivo el partido entre Atlético de Madrid y FC Barcelona?

Este compromiso, a disputarse desde las 15:00 (hora de Ecuador, Perú y Colombia) será transmitido en la plataforma Flow Sports. No obstante, los aficionados ecuatorianos vivirán el partido por El Canal del Fútbol de forma gratuita.

EN VIVO | Atlético de Madrid vs FC Barcelona

