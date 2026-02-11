Lesión de Messi deja sin jugar a Independiente ante Inter Miami: ¿Hay otra fecha?

La figura argentina sufrió un problema físico, lo que obliga a reprogramar el compromiso ante Independiente del Valle

Lionel Messi sufrió una molestia muscular y se obliga la postergación del partido entre Inter e Independiente

Lo que debía ser una fiesta del fútbol este viernes 13 de febrero se ha transformado en una breve espera para la fanaticada puertorriqueña. Inter Miami confirmó oficialmente que su máxima estrella, Lionel Messi, sufre una lesión muscular, lo que ha obligado a reprogramar el esperado encuentro amistoso frente a Independiente del Valle.

Tras intensas reuniones entre el club de la MLS, el equipo ecuatoriano, la promotora VRDG Entertainment y representantes del Gobierno de Puerto Rico, se determinó posponer el evento para garantizar que el astro argentino pueda estar presente en el campo de juego.

¿Cuándo se jugará el partido de Inter Miami con Independiente?



Práctica abierta: Miércoles 25 de febrero a las 18:00.

Partido Amistoso: Jueves 26 de febrero a las 20:00.

A pesar de la "lamentable noticia", la organización enfatizó que la prioridad absoluta es cumplir con el compromiso de que los seguidores locales y turistas internacionales vean a Messi en acción. La lesión, descrita como un inconveniente muscular surgido durante la jornada de este 11 de febrero, puso en riesgo la celebración inmediata del partido, pero la voluntad de todas las partes evitó la cancelación definitiva.

"Se abogó en conjunto por encontrar una solución que no cancele el evento y que le provea a la fanaticada ver al ídolo Messi ante esta situación inesperada", reza el comunicado.

Lionel Messi en acción ante Barcelona SC en el Monumental. Miguel Canales

Para quienes ya cuentan con su entrada, la organización ha compartido los siguientes puntos clave:

Validez: Los boletos adquiridos para la fecha original serán totalmente válidos para las nuevas fechas de febrero.

Reembolsos: Aquellas personas que no puedan asistir en las nuevas fechas podrán solicitar la devolución de su dinero a través del portal Ticketera.

Logística: Se espera que en los próximos días se brinden detalles adicionales sobre el acceso y la seguridad en el estadio.

Este evento no solo es un hito deportivo, sino una pieza clave para el turismo deportivo en Puerto Rico, reafirmando la capacidad de la isla para albergar espectáculos de clase mundial con transmisión internacional. Los organizadores agradecieron la comprensión de los patrocinadores y medios ante esta circunstancia de fuerza mayor.

New Date! 🗓️



The final match of the 2026 preseason Champions Tour will be postponed until February 26. Shifting the match will allow for the best experience for our fans in Puerto Rico.



🔗 https://t.co/WXIkSeDiI3 pic.twitter.com/mndIsxWlxV — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 11, 2026

