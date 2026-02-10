Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

asablea de socios bsc frdsf
La asamblea ordinaria de socios en Barcelona se realizará el 18 de octubre.Archivo

Caso Goleada: Estos son los directivos de Barcelona SC que fueron detenidos

El presidente del Ídolo, Antonio Álvarez, no fue el único implicado del club. Son 11 procesados y en la lista hay dirigentes

En medio de una de las sacudidas institucionales más graves de su historia reciente, Barcelona Sporting Club intenta rearmarse tras la detención de sus principales líderes. La captura del presidente Antonio Álvarez y otros directivos clave, vinculados al denominado Caso Goleada, ha obligado a la activación inmediata de los protocolos de subrogación estatutaria.

Lea también: Barcelona SC se pronuncia respecto a la detención de Antonio Álvarez, su presidente

A través de un comunicado, el club anunció que el vicepresidente Miguel Montalvo asume la presidencia del directorio. Según la institución, esta decisión busca garantizar la "continuidad administrativa y operativa" frente a la ausencia forzosa de Álvarez.

RELACIONADAS

"Barcelona Sporting Club ratifica su compromiso con la transparencia y el respeto a sus procesos internos en este momento de transición", reza el boletín difundido en redes sociales.

caso goleada
Directivos de Barcelona SC son parte de los detenidos en Caso Goleada.CORTESIA

Implicados en el Caso Goleada con nexo en Barcelona SC

El operativo liderado por la Fiscalía General del Estado este martes 10 de febrero no solo descabezó la presidencia torera, sino que desmanteló el núcleo de toma de decisiones del club. Entre los detenidos figuran:

  • Antonio Álvarez: Presidente del club.
  • Aquiles Álvarez: Alcalde de Guayaquil y hermano del dirigente.
  • Xavier Álvarez: Miembro del entorno familiar.
  • David Álvarez: Primo del presidente y, fundamentalmente, Presidente de la Comisión de Fútbol.
César Farías presentado por la directiva de Barcelona SC.

Barcelona SC: los dos jugadores que César Farías descartó para la temporada

Leer más

Incertidumbre deportiva: La Libertadores en el horizonte

La repercusión en el césped es la mayor preocupación de la hinchada. La detención de David Álvarez es especialmente crítica, ya que él fungía como el arquitecto del proyecto deportivo 2026.

RELACIONADAS

El Ídolo se encuentra actualmente en un limbo administrativo justo cuando el calendario no da tregua. En apenas ocho días, el equipo debe enfrentar a Argentinos Juniors por la Fase 2 de la Copa Libertadores, un duelo vital que define el rumbo económico y deportivo del año.

Con las dos cabezas visibles de la gestión —la administrativa y la deportiva— bajo custodia policial, el interinato de Montalvo enfrenta el reto de blindar al vestuario y evitar que el caos institucional se traslade al marcador.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Aquiles Álvarez detenido: ¿De qué acusan exactamente al alcalde de Guayaquil?

  2. Damián Larco, presidente encargado de la Judicatura, cursa la carrera de Leyes

  3. Carnaval 2026 en Ecuador: Guía de eventos, destinos y qué hacer

  4. "No se hará ninguna revisión del cobro", dice Pabel Muñoz sobre la tasa de basura

  5. ¿Quién es Miguel Montalvo, nuevo presidente de Barcelona SC?

LO MÁS VISTO

  1. Estudia gratis en Guayaquil: becas para 29 carreras de tercer nivel disponibles

  2. China desplaza a Canadá y gana espacio en la industria minera de Ecuador

  3. Tensión comercial Ecuador-Colombia: impacto de la denuncia a Ecuador ante la CAN

  4. Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, es detenido en operativo del Caso Goleada

  5. Al patrimonio de Andrés Fantoni le fue bien desde que está en el CPCCS

Te recomendamos