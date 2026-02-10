Barcelona SC se pronuncia respecto a la detención de Antonio Álvarez, su presidente

Por medio de sus redes sociales el club reveló qué fue lo que pasará y quién tomará el mando temporalmente

Antonio Álvarez (c) presidió la asamblea extraordinaria de socios en el estadio Monumental el sábado 11 de octubre.

Luego de la detención de los dirigentes de Barcelona SC por el Caso Goleada, principalmente su presidente Antonio Álvarez, el club anunció que el vicepresidente Miguel Montalvo asume el liderato del directorio "en conformidad con lo establecido con lo establecido en el estatuto.

El comunicado, subido en las redes sociales del equipo, cita que "la subrogación se produce conforme a los mecanismos institucionales previstos, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa, operativa y operativa del club".

Por ahora Montalvo ejecutará "las funciones y atribuciones correspondientes al cargo mientas se mantengan las condiciones que dieron origen a la presente subrogación".

Finalmente, en el texto oficial expresa que Barcelona Sporting Club "ratifica su compromiso con la transparencia, la estabilidad institucional y el respeto a sus procesados internos.

Apenas a ocho días de un duelo vital en la fase 2 de la Copa Libertadores ante Argentinos Juniors, el club se encuentra en un limbo administrativo que amenaza con desestabilizar el proyecto deportivo de 2026.

La Fiscalía General del Estado ejecutó este martes 10 de febrero una serie de allanamientos que terminaron con la captura de Antonio Álvarez. El operativo no solo apunta al máximo directivo torero, sino que se extiende a su círculo familiar cercano, incluyendo a su hermano y actual Alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a Xavier Álvarez.

Además, también está el presidente de la comisión de fútbol, David Álvarez (primo del presidente). Él fue pieza clave en el armado del equipo como jefe de la comisión de fútbol, agrava el panorama. Con las dos cabezas visibles de la gestión deportiva bajo custodia, el club busca una salida estatutaria urgente.

