Rafael Correa respondió a la detención de Aquiles Álvarez: esto dijo

El alcalde de Guayaquil fue detenido en las primeras horas de la mañana; él enfrentaría otro caso, denominado Goleada

Rafael Correa, expresidente de la República, se pronunció en su cuenta de X tras la detención de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.

El movimiento Revolución Ciudadana (RC) atraviesa un momento de conmoción tras la detención de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, ocurrida en las primeras horas de la mañana. La aprehensión fue ejecutada por la Fiscalía General del Estado con fines de formulación de cargos, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada denominada caso Goleada, según informó la institución en sus plataformas oficiales.

Durante la madrugada, agentes fiscales allanaron la vivienda del burgomaestre como parte del operativo. De acuerdo con la Fiscalía, al momento de su detención Álvarez no portaba el grillete electrónico, medida cautelar impuesta dentro del caso Triple A, en el que se investiga un presunto delito relacionado con el almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.

En cambio, en el caso Goleada, la Fiscalía investiga una presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, aunque hasta el momento no ha proporcionado mayores detalles sobre el proceso. Como resultado del allanamiento, la entidad incautó teléfonos celulares, dispositivos USB, computadores, dinero en efectivo y documentos que guardarían relación con la investigación en curso.

#CasoGoleada | Al momento de su detención, Aquiles Á. no portaba el grillete electrónico, medida cautelar dispuesta dentro del #CasoTripleA, en el que es investigado por la presunta comercialización ilegal de #Hidrocarburos. — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 10, 2026

Reacción de Rafael Correa

Sobre esto, Rafael Correa, expresidente de la República y fundador de RC -movimiento con el que Álvarez, en alianza con RETO, llegó a la Alcaldía de Guayaquil-, se pronunció brevemente en su cuenta personal de X. “¡Qué es esto! (...) ¡YA BASTA!”, publicó.

Además, hizo alusión de que Mario Godoy siga dirigiendo el Consejo de la Judicatura. “Mientras tanto, con uñas y dientes quieren tener al narcotráfico dirigiendo la Justicia”, expresó Correa.

Godoy enfrenta un juicio político en la Asamblea Nacional. Eso por un supuesto incumplimiento de funciones, a raíz de las denuncias en su contra por presuntas presiones a jueces, como en el caso del magistrado anticorrupción Carlos Serrano.

Solidaridad desde la Revolución Ciudadana

Asimismo, Correa retuiteó mensajes de otros militantes y simpatizantes a su movimiento. Entre ellos, las publicaciones de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón: “Toda mi solidaridad con @aquilesalvarez, alcalde de Guayaquil. En un Estado de Derechos, la justicia debe actuar con apego a la ley, respeto al debido proceso y sin arbitrariedades. La democracia se fortalece cuando se garantizan los derechos y la dignidad de las autoridades electas y de la ciudadanía. Mi rechazo absoluto a su detención, basta de usar la guerra judicial para resolver los conflictos políticos”.

También compartió en sus redes sociales una publicación de la abogada de Jorge Glas, Sonia Vera, en la que se señala que su detención envía un mensaje de “silencio o castigo” contra quienes denuncian al poder. En el mensaje, Vera expresó su solidaridad con el alcalde y afirmó que el procedimiento sería una “cortina de humo” para profundizar la captura de la Función Judicial y desviar la atención de los señalamientos públicos contra Mario Godoy y sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

A estos pronunciamientos se sumó el retuit del mensaje de la asambleísta Paola Cabezas, quien calificó el hecho como un acto de persecución política. “Esto no es justicia. Es persecución política. Esto es dictadura. ¡Ya basta!”, escribió en sus plataformas digitales.

Y el de Luisa González, expresidenta de la RC y excandidata a la Presidencia del Ecuador, expresó su solidaridad con el burgomaestre tras conocerse la detención. Correa también compartió la publicación de Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento, sostuvo que lo ocurrido no puede analizarse de forma aislada y lo calificó como una medida de persecución política utilizada para desviar la atención de presuntos casos de corrupción que enfrentarían al Gobierno, en particular el relacionado con Mario Godoy.

¡Qué es esto!

Mientras tanto, con uñas y dientes quieren tener al narcotráfico dirigiendo la Justicia.

¡YA BASTA!#NosGobiernanDelincuentes https://t.co/CfteSRUfMo — Rafael Correa (@MashiRafael) February 10, 2026

