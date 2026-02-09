Quinto Puente en Guayaquil: vecinos del Guasmo exigen nueva valoración técnica

Angustia. Habitantes de la cooperativa Florida I, Guasmo Sur, desconocen si ellos serán o no expropiados de sus viviendas. Ellos piden que el MIT socialice el proyecto vial.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) determinó que en 2026 se realizarían las expropiaciones para la construcción del Viaducto Sur de Guayaquil, conocido como Quinto Puente. Así como los predios para la continuidad de la construcción de sus vías de acceso. No obstante, la notificación ha generado inquietud entre los habitantes de las zonas involucradas en la urbe porteña.

A los propietarios de las viviendas ubicadas en la avenida Cacique Tomalá, en diciembre de 2025, se les notificó que sus bienes inmuebles se encuentran en proceso de expropiación. La medida tomó por sorpresa a varios moradores del sector, entre ellos a David Gavilánez, quien asegura que la noticia le generó angustia, sobre todo por el poco tiempo que tendría para dejar su casa y por la incertidumbre sobre el valor que el Estado le reconocerá por su propiedad.

Para Gavilánez, la preocupación es doble, ya que en su vivienda funciona una pequeña tienda que representa su principal sustento económico. Como él, otros vecinos temen perder no solo sus casas, sino también la estabilidad que han construido durante años en el sector.

Según relató, el aviso llegó sin una socialización previa del proyecto por parte del MIT, lo que ha incrementado la sensación de desconcierto entre los moradores. Aunque, la construcción de las vías de acceso al Quinto Puente data de febrero de 2025, ni él ni sus vecinos tenían conocimiento de que la obra finalmente se concretaría.

Trámites y requisitos exigidos

Betsy Quijije también recibió la notificación de expropiación y fue convocada a presentar una serie de papeles en la Subsecretaría Zonal 5 del MIT, que se encuentra en el edificio del Ministerio Zonal, en el norte de la ciudad. Entre los requisitos constan una copia legible de la escritura que justifique el título de dominio, un certificado actualizado del Registro de la Propiedad, las cédulas de los propietarios, los comprobantes de pago del impuesto predial de 2024 y 2025, así como otros documentos que acrediten la propiedad del predio.

No obstante, la situación le genera una profunda incertidumbre, ya que su vivienda aún no ha sido regularizada y continúa a nombre de su progenitor, quien ya falleció. Esta condición la mantiene preocupada, pues teme que, al igual que ha ocurrido con algunos de sus vecinos, el Estado le reconozca un valor inferior al precio comercial real de su propiedad.

Paola Fuentes señala que el Ministerio de Infraestructura y Transporte le ha informado que pretende pagarle el valor del predio correspondiente a 2024, fijado en $ 22.181,51, y no el avalúo actualizado de 2025, que asciende a $ 46.430. Esta diferencia, asegura, resulta significativa y afecta directamente la posibilidad de acceder a una compensación justa.

A lado de la Cartonera no han socializado nada sobre el Quinto Puente; solo hay rumores. Si nos expropian, ¿a dónde vamos a ir? No tenemos dónde ir con nuestros hijos. Jhonny Quiñónez Morador

“Nosotros queremos que nos paguen un avalúo justo, porque hay muchas personas que no han podido actualizar los valores de sus casas. Por eso solicitamos que se nos evalúen correctamente los bienes y se nos pague conforme a los valores que regirán en 2026”, expresó.

Avalúos que no alcanzan para reubicarse

Otra de las preocupaciones de los moradores es la incertidumbre sobre si acepten o no el pago ofrecido, afirmó Gavilánez. Según relató, en el MIT le advirtieron que, independientemente de su decisión, aproximadamente en abril se procedería con la expropiación de su vivienda, incluso con el ingreso de maquinaria al sector.

El panorama es aún más complejo para muchos vecinos cuyas viviendas están avaluadas en apenas $ 5.000, un monto que consideran insuficiente para acceder a otra casa. Esta situación incrementa la angustia de las familias, que ven cómo la compensación ofrecida no les permitiría reubicarse en condiciones similares.

Intranquilidad. David Gavilánez teme que, al perder su casa y su negocio, caiga en la pobreza y deba enfrentar dificultades para volver a tener un patrimonio y un trabajo. Freddy Rodríguez

Espero que reconozcan el valor real de nuestros predios, sobre todo en el caso de quienes tenemos negocios. Todo ha sido muy apresurado y aún no sé a dónde podría ir a vivir. Betsy Quijije Moradora

A esta preocupación se suma lo establecido en la Resolución Nro. MIT-DVIT-2025-0019-R, que dispone el derecho de vía, para el proyecto vial, una franja de 25 metros, desde el eje de la vía hacia ambos costados de la avenida Cacique Tomalá. Fuentes explica que, si desde el parterre hasta la acera hay apenas nueve metros, la diferencia restante (16 metros) no se ajusta a la realidad de todas las viviendas, ya que muchas miden 20 metros y otras, mucho menos.

Incertidumbre en sectores colindantes

Los moradores que viven a lado de los terrenos de la terminal logística Blasti S.A. y de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. (predios que pertenecen a familiares del presidente Daniel Noboa serán expropiados y de los cuales, el MIT todavía no transparenta el valor que el Estado pagará) también expresan su preocupación. Ellos temen ser desalojados sin tiempo suficiente para reubicarse o que sus viviendas sean infravaloradas.

María del Carmen Ordóñez demanda que el Gobierno ante la angustia que vive por la incertidumbre sobre el futuro de su familia. Dice que el Municipio de Guayaquil tampoco le da información.

