Se prevé invertir hasta $900 millones en la construcción del Quinto Puente

Luque no se refiere sobre cuánto se destinará en expropiaciones de los terrenos de la familia de Noboa para esta construcción

El las diferentes intervenciones del Ministro Roberto Luque no se refiere sobre las expropiaciones que debe hacer en el sur de Guayaquil ni los montos que destinará para ello.

Para la construcción del Viaducto Sur de Guayaquil, conocido como Quinto Puente, el Estado ya ha fijado cuánto dinero destinará. En una entrevista con el programa 'De lunes a lunes' de Teleamazonas, Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte, dijo que “tenemos 800, 900 millones de dólares de capex total; el capex es el monto de inversión inicial”.

El enlace vial se levantará en cuatro cantones de Guayas: Guayaquil, Durán, Naranjal y Yaguachi, como consta en el pliego de régimen especial de contratación entre entidades públicas o sus subsidiarias y en los Términos de Referencia (TDR) para los “Estudios y Diseños Definitivos de Ingeniería para la Construcción del Viaducto Sur de Guayaquil - Quinto Puente”, código de proceso: RECEP-MTOP-MTOP-2024-001, de mayo de 2024. Estudio que hizo la Empresa Pública ESPE-INNOVATIVA EP.

Esta obra, de 45 kilómetros de vía y 5 puentes en total, consta de cinco tramos; pero su construcción fue dividida, en un principio, en dos partes. La primera que está a cargo de la Prefectura del Guayas y comprende los dos últimos tramos (4 y 5), que son las vías de acceso al Quinto Puente.

LE SUGERIMOS LEER: Justicia adelanta juicio del caso Triple A: nueva fecha cae en plena Navidad

RELACIONADAS La obra del Quinto Puente es vista con recelo en la Asamblea Nacional

Los Noboa y el Quinto Puente: silencio oficial sobre expropiaciones Leer más

Para la ejecución de este corredor logístico, el Gobierno provincial tiene dos años, como plazo. Pero sobre los tres tramos restantes, eso “lo va a ejecutar el MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, antiguo nombre del Ministerio de Infraestructura y Transporte) directamente”, afirmó José Tenelema, coordinador general de Infraestructura de la Prefectura del Guayas, en una entrevista con EXPRESO.

De acuerdo con declaraciones de Tenelema, la entidad provincial estaría a cargo de las vías de acceso, desde la vía Durán-Tambo y Durán-Boliche, y desde el kilómetro 26 hacia Naranjal. De allí, “el proyecto continúa hacia Guayaquil”.

Para este proyecto, el Ministerio firmó con la Prefectura del Guayas un convenio por $ 119 millones, en diciembre de 2024; de los cuales, $ 2 millones se destinarían para la expropiación de predios. Aunque, Luque aseguró, en la entrevista televisiva, que, para esa parte de la obra, el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) destinó $ 120 millones.

LE PODRÍA INTERESAR: Asamblea conocerá informe de Ley de Repetición tras fallo arbitral por caso Chevron

RELACIONADAS Roberto Luque cuestiona la gestión de Marcela Aguiñaga en el Quinto Puente

¿Avalúo de expropiaciones para el Quinto Puente? Expertos cuestionan el método Leer más

Construcción del Quinto Puente en Guayaquil

En cuanto a la construcción del Viaducto Sur de Guayaquil, en la calle Cacique Tomalá, ubicada en la ciudadela Florida del Guasmo, en el sureste de la urbe porteña, el ministro Luque señaló que allí será una obra pública tradicional. No obstante, no indicó si esta la iba a hacer el Municipio de Guayaquil o directamente el MIT.

Aunque, un día después de que Daniel Noboa asumiera la presidencia en 2023, le derogó la competencia, mediante el decreto presidencial No. 29, que el Municipio de la ciudad tenía. Guillermo Lasso, el último día de su mandato, el 22 de noviembre de 2023, le entregó la competencia del proyecto al Cabildo porteño, bajo el decreto presidencial No. 948. Desde entonces, su construcción ha estado a cargo de Roberto Luque.

Para esta parte de la obra, esta cartera de Estado ha planificado destinar $ 100 millones, aseguró Luque; pero no determinó cuánto será para las expropiaciones de las familias que viven en el sector a expropiar ni cuánto para los terrenos vacíos de dos empresas privadas: terminal logística de contenedores Blasti S.A. y de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.

De acuerdo con información del portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCias), entre los beneficiarios finales de accionistas/socios de estas empresas están Isabel Noboa Pontón e hijos y las hijas de Leonor Noboa Pontón. Es decir, tía y primos del presidente Daniel Noboa. También figuran LanFranco Holding S.A. y Fruit Shippers Limited, ambas empresas ubicadas en paraísos fiscales, y con estrechos lazos con el Grupo Noboa ya que son accionistas de varias de sus empresas en Ecuador.

LE INVITAMOS A LEER: El comercio chino conquista nuevas calles del centro-sur de Guayaquil

¿Avalúo de expropiaciones para el Quinto Puente? Expertos cuestionan el método Leer más

Sobre esto, EXPRESO ha solicitado al Ministerio información desde junio, y en reiteradas ocasiones, sobre cuántos metros serán expropiados y cuánto se pagará por ello a los Noboa, pero hasta la fecha no ha respondido al pedido.

Construcción de los otros tramos

Sobre la edificación de los otros tramos, Luque afirmó que será mediante una alianza público-privada. “Nos dimos cuenta (de) que iba a necesitar aporte estatal y el aporte estatal, uno lo puede poner directamente en la alianza público-privada”.

Mediante este mecanismo se construirá el puente sobre el Estero Cobina, el puente sobre el río Guayas y las vías de acceso desde el Estero Cobina hasta Taura. Luque sostuvo que este “no es un proyecto que ayuda a Guayaquil, no es un proyecto que ayuda a Guayas, es un proyecto de país; es un corredor logístico que va a beneficiar a todo el país”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!