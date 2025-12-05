Roberto Luque cuestiona la gestión de Marcela Aguiñaga en el Quinto Puente

De acuerdo con las declaraciones de las autoridades, Marcela Aguiñaga y Roberto Luque, los trabajos del Quinto Puente no se paralizarán.

La mesa técnica que Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, había solicitado para el lunes 8 de diciembre se adelantó. Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte, se reunió el viernes 5 de diciembre, en las oficinas de la firma constructora Hidalgo e Hidalgo S.A.

La cita duró 50 minutos; empezó a las 11:10, cuando llegó la prefecta de la provincia. Diez minutos antes había llegado el ministro Luque.

Aunque para Aguiñaga, “en términos generales los resultados han sido absolutamente positivos”, la discusión que empezó por temas de desembolsos, el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) no ha cambiado su postura. Además, denunció que la obra en los tramos 4 y 5 de las vías de acceso para el Quinto Puente está retrasada, por lo que, en este año, la entidad no entregará más dinero si n hay avances.

En este año, de acuerdo con la cláusula decimoprimera, el MIT tenía que haber entregado $ 51 millones y para el 2026, $ 32,6 millones. Sin embargo, Luque fue enfático en señalar que solo va a desembolsar $ 10 millones; solo “falta que el Ministerio de Economía y Finanzas transfiera (ese monto) hacia la Prefectura”.

¿Por qué no va a entregar más recursos?

Luque insistió que la cartera de Estado no va a entregar más dinero si no hay avances en la obra. Para “el siguiente desembolso, tenemos que ponernos de acuerdo con el cronograma que ellos presenten”.

En cuanto a las observaciones técnicas que el Gobierno Provincial había enviado al MIT, desde julio de este año, el ministro indicó que serán respondidas hasta la próxima semana. Aunque culpó a la Prefectura por recién enviarlas en julio, cuando el contrato se había firmado en diciembre de 2024.

“La obra está retrasada, no sabría decirle en qué porcentaje”, subrayó el ministro Luque. Esto porque para el tercer mes de la construcción se preveía que debían empezar los trabajos de construcción de los puentes, pero “recién” en el sexto mes “presentaron cambios de diseño para dichos puentes”.

¿Cuáles fueron las observaciones emitidas por la Prefectura del Guayas?

Entre las observaciones que la Prefectura había enviado al MIT son:

Mecanismo de cimentación de las bases de los puentes en el sector del Estero Mojahuevo y en el río Bulubulu

Intervención dentro del canal de riego y el de drenaje en el sector La Hormiga

El sistema de iluminación que debe hacer la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL)

Sistema de pedraplén

Resolución de cerca de 82 asentamientos irregulares que hay en las zonas de los tramos 4 y 5

“Ellos aducen de que no pueden avanzar por aprobaciones nuestras, nosotros decimos que tenemos observaciones a esas algunos de los documentos técnicos”, dijo Luque. Entre ellas, el costo del metraje lineal del pilote; “se estaba pretendiendo cobrar en $ 1.500, cuando normalmente en el mercado cuesta $ 500; ese tipo de observaciones es lo que nosotros hemos estado en desacuerdo y lo hemos hablado con la Prefectura para que ellos tomen control del proyecto”.

En cuanto a la intervención dentro del canal de riego y el de drenaje en el sector La Hormiga que la Prefectura solicitó hacer, Luque manifestó que “no estoy de acuerdo con el diseño que han presentado en ese canal, que involucra un diseño bastante oneroso para lo que significa un canal y, en ese sentido, he dispuesto que se den las aprobaciones rápidas a las observaciones técnicas”; para el ministro, el error está en que supuestamente las observaciones que hace la contratista de la Prefectura del Guayas no son filtradas por el equipo técnico del Gobierno Provincial; pero “ellos dijeron que iban a corregir prácticamente todos en función de lo que nosotros le respondamos”.

Acuerdos puntuales

No obstante, Aguiñaga indicó, en declaraciones que dio a la prensa antes de que Luque expusiera estos dichos, que pudieron resolver “algunos inconvenientes de información, digamos, de discrepancia, que teníamos las máximas autoridades respecto de información entre equipos técnicos”.

Según la funcionaria provincial, los acuerdos puntuales a los que llegaron fueron en torno a las viabilidades técnicas (pilotaje, asfalto, la construcción del puente sobre el Estero Mojahuevo y río Bulubulu), valores a pagarse, zonas en las que tienen que intervenir rápidamente para que la obra fluya.

Expropiaciones en el sur de Guayaquil

Por otro lado, en cuanto a las expropiaciones que el Ministerio de Infraestructura y Transporte debe realizar en el sur de Guayaquil, para la construcción del Viaducto Sur de Guayaquil, también conocido como Quinto Puente, Luque expuso que empezarán el próximo año. Sobre cuántas áreas de los patios de la terminal logística de contenedores Blasti S.A. y de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. -empresas, ubicadas en la ciudadela Florida del Guasmo, en el sureste de la urbe, al fondo de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, que pertenecen a familiares del presidente Daniel Noboa- serán expropiadas y cuánto pagará, el ministro dijo que “no me sé de memoria el proyecto para decirle los metros cuadrados que lleva cada expropiación de cada de cada predio que se hace”.

De acuerdo con información del portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCias), entre los beneficiarios finales de accionistas/socios de estas empresas están Isabel Noboa Pontón e hijos y las hijas de Leonor Noboa Pontón. Es decir, tía y primos del presidente Daniel Noboa. También figuran LanFranco Holding S.A. y Fruit Shippers Limited, ambas empresas ubicadas en paraísos fiscales, y con estrechos lazos con el Grupo Noboa ya que son accionistas de varias de sus empresas en Ecuador.

Sin embargo, aseguró que lo que se pagaría sería el valor catastral que define el Municipio de Guayaquil. Entonces, ¿porque el MIT contrató a ESPE-Innovativa E.P. para que realizara los estudios de expropiaciones e indemnizaciones de esta obra?

Según Luque, “las consultoras normalmente hacen los estudios y los diseños definitivos para posteriormente contratar la obra”, además, “tienen dentro de sus alcances determinar cuál es el presupuesto y determinar cuál es el valor por expropiaciones”. Agregó que “nosotros queremos arrancar pronto porque queremos congelar los precios y que no suban los catastrales, porque han venido subiendo de manera constante”.

El ministro afirmó que pagarán los predios a expropiar de acuerdo “con los valores catastrales vigentes a la fecha”. El MIT hizo una contratación de régimen especial con la Empresa Pública ESPE-INNOVATIVA EP., para que dentro de los estudios de la obra realice análisis definitivos de expropiaciones e indemnizaciones necesarias. El contrato fue firmado el 19 de junio de 2024, por $ 873,043.45.

De acuerdo con los TDR, la contratista realizará una estimación del posible coste de las áreas a expropiarse y/o edificaciones afectadas, así como de los demás bienes y derechos objeto de la expropiación a los que habrá que añadir las posibles indemnizaciones en concepto de rápida ocupación. Y para realizar la valoración se tendrán en cuenta: los precios establecidos para las diferentes categorías de los cultivos y construcciones, los presupuestos estimados para la reposición de servicios y servidumbres, y los precios establecidos para las diferentes categorías de los cultivos y construcciones.

