Quinto Puente corre peligro por incertidumbre en aprobaciones de obras

Obra. Los moradores que viven a lado de los terrenos de las empresas de la familia Noboa no saben si serán expropiados ni cuándo.

Advertido ha estado. Desde la semana pasada, la Prefectura del Guayas le comunicó a Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte, que, si no responde al pedido de aprobación de las observaciones y trabajos complementarios que el Gobierno provincial necesita hacer, la obra del Quinto Puente se paralizará. El Gobierno provincial está a cargo de los tramos 4 y 5.

Recursos económicos no entregados

El ministro Luque en su cuenta personal de X comunicó que de los $ 120 millones que el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) debe entregar a la Prefectura para la construcción de la obra, esta ha entregado $ 35 millones, pero “los desembolsos se harán conforme al avance económico de la obra”. Sin embargo, con esto difiere José Tenelema, coordinador de Infraestructura de la Prefectura del Guayas.

De acuerdo con la cláusula decimoprimera, indica el funcionario, el primer desembolso era de $ 35 millones, pero este fue entregado en 2024; de ese valor $25 millones fue usado para el pago del anticipo (de ese monto, $ 15 millones ya han sido descontados a través de planillas de pago) y $ 19 millones en ejecución de obras. Tenelema agrega que la misma cláusula indica que en el transcurso de 2025, el MIT tuvo que haber entregado $ 51 millones, pero “lo que ha ofrecido el ministro (en su publicación de X) es un desembolso de $ 10 millones”, que aún no se ha efectivizado.

Pero si la Prefectura hubiese tenido más flujo para trabajar, subraya el funcionario, hubiera podido presionar al contratista para que haya un avance más significativo. No obstante, a criterio de Tenelema, este no es el mayor problema que les ha impedido trabajar, sino que “hay observaciones y trabajos complementarios que se ha determinado en base a los estudios que nos presentó por parte de ESPE-Innovativa E.P. (empresa que el MIT contrató para hacer los estudios para la construcción del Quinto Puente)”, las cuales aún el Ministerio no ha aprobado.

¿Qué acciones debe el MIT aprobar para continuar con la obra?

Las más críticas, ya que está próximo el invierno, son: la base de los puentes en el sector del Estero Mojahuevo y en el río Bulubulu, ya que a la Prefectura del Guayas no les han aprobado el mecanismo de cimentación; y la intervención dentro del canal de riego y el de drenaje en el sector La Hormiga. Estos pedidos datan de julio de este año; pero, afirma el coordinador de Infraestructura de la entidad provincial, ha insistido en el análisis en agosto, octubre y noviembre.

A estos pedidos, le suma: el sistema de iluminación que debe hacer la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). También, falta el sistema de pedraplén y la resolución de cerca de 82 asentamientos irregulares que hay en las zonas de los tramos 4 y 5 que debe hacerlo la secretaría del ramo.

La obra tiene una ejecución de 24 meses; los trabajos empezaron en febrero de 2025. Urge la aprobación. José Tenelema Coordinador de la Prefectura

Expropiaciones en espera

Pero estos no son los únicos problemas que urgen resolver. El coordinador de Infraestructura declara que, de los 112 predios, que el Gobierno provincial debe expropiar, solo tres han sido resueltos; el resto están a la espera de que los peritos del MIT, recién nombrados oficialmente (el 14 de noviembre de 2025), evalúen los ajustes de los puntos a expropiar, los documentos y los avalúos finales de los predios para fijar los precios de los bienes. “Son cuatro meses en los que no se ha podido avanzar en las expropiaciones”. Este retraso también se debe, opina el coordinador, a la fusión que hicieron las carteras de Estado y a los cambios internos; en este año, tres personas han fungido de directores y/o representantes del Ministerio ante el convenio.

Es por esto por lo que el funcionario provincial subraya que “en vista de las varias insistencias que hemos hecho al Ministerio, si en los próximos días no hay una algo concreto, en respuesta y aprobación, lamentablemente va a llegar un punto en el que va a paralizar las actividades”.

Silencio del MIT y de la Alcaldía de Guayaquil

EXPRESO solicitó a Christian Ortega, asesor de Comunicación del ministro Luque, una entrevista con un vocero de la cartera de Estado para tratar de los avances de la obra, así como de los valores que deberán pagar por la expropiación de terrenos para la construcción del viaducto sur de Guayaquil, también conocido como Quinto Puente, áreas que pertenecen a empresas de la familia del presidente Daniel Noboa, pero nos dijo “déjame ver agenda y vamos coordinando”. Sin embargo, hasta el cierre de la edición no se fijó una fecha.

Documentos. Marcos Reyes vive hace 30 años en el sector y afirma que tiene la escritura de su casa. Él espera que no le expropien su bien. FRANCISCO FLORES

Además, al Municipio de Guayaquil se le ha pedido, desde julio, información de los valores prediales correspondientes a los patios de la terminal logística de contenedores Blasti S.A. y de la Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., ubicadas en la calle Cacique Tomalá, en el sureste de la urbe, pero tampoco han respondido.

Moradores del sur de Guayaquil preocupados por silencio estatal

Sin embargo, los moradores de la ciudadela Florida del Guasmo, que colindan con los límites de estas empresas, están preocupados porque no saben si sus viviendas serán o no expropiadas. José Riascos es discapacitado y vive hace 45 años en este sector; él comenta que hace algunos años ha escuchado que su casa y otras dos más serían expropiadas, pero no tiene certezas. Su predio está valorado en $ 8.945,79. “Eso no alcanza”, dice; en su vivienda viven seis familias, cada una tiene cuatro hijos.

Al igual que él, Marcos Reyes también está preocupado. Cree que lo que le den por su vivienda no será suficiente para poder adquirir una casa para las tres familias y tres menores de edad que en ella habitan. “No desearía irme a otro lugar; hay un desconocimiento sobre la obra y lo qué será de nosotros. Nadie ha socializado”.

Valores. En junio de 2024, el MIT contrató a ESPE-Innovativa para los estudios de expropiaciones e indemnizaciones de esta obra.

