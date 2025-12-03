Expreso
La Prefectura del Guayas está a cargo de los tramos 4 y 5 de las vías de acceso del Viaducto Sur de Guayaquil, también denominado Quinto Puente.Archivo

Prefectura del Guayas formaliza cita para destrabar avances del Quinto Puente

La reunión es la próxima semana, en el Gobierno Provincial del Guayas. Objetivo: trazar hoja de ruta y superar obstáculos

Ante las discrepancias que han surgido en torno a la construcción de los tramos 4 y 5, vías de acceso, del Viaducto Sur, la Prefectura del Guayas invitó al titular del Ministerio de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, a una mesa técnica de trabajo. El oficio fue enviado el 3 de diciembre.

Lo que fue una invitación informal, a través de la cuenta personal de Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, para que se reunieran a “revisar avances y las trabas existentes” y así dejar “estos dimes y diretes”, ahora es formal. La titular del Gobierno provincial pidió a Luque reunirse el lunes 8 de diciembre, a las 10:00.

La cita es el Gobierno Provincial, ubicado en el centro de Guayaquil. Esta reunión tiene como objetivo “definir una hoja de ruta y superar de manera urgente los obstáculos presentados”. Además, de evitar información contradictoria y solventar todas las dudas planteadas por el Ministerio.

¿Por qué las desavenencias? 

El martes 2 de diciembre, el ministro Luque reaccionó en X ante los pronunciamientos que Aguiñaga hizo, en un canal televisivo, el lunes 1 de diciembre, sobre los retrasos en los desembolsos para la construcción de los tramos 4 y 5, correspondientes a las vías de acceso, del Viaducto Sur de Guayaquil, también denominado Quinto Puente.

Aguiñaga indicó que solo se les había entregado $ 35 millones, de un primer desembolso; pero no los siguientes valores. A lo que el ministro, en una publicación digital, señaló que “Usted demuestra desconocimiento al expresar que necesita más recursos cuando no ha desembolsado todo lo que el Gobierno le ha transferido. La pregunta sería ¿Qué pasó con el resto del dinero?”.

Además, le advirtió que “no nos haga pensar que nos hemos equivocado al seleccionar nuestro socio estratégico”. Asimismo, le sentenció a que “si quiere finalizar la obra e incumplir el convenio, nosotros estamos más que listos para hacerlo respetar”.

