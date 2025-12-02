Peligra el Quinto Puente: Aguiñaga advierte paralización y corrige a Noboa

La prefecta aclaró que solo han recibido $35 millones y que la obra está en riesgo por falta de pagos

El diálogo entre la Prefectura del Guayas y el Gobierno Nacional se rompió por las faltas de pago. Luego de que el presidente Daniel Noboa asegurara que entregó 130 millones de dólares para el Quinto Puente y se quejara de que la Prefectura "nunca agradece", Marcela Aguiñaga salió al paso para desmentir las cifras y lanzar una advertencia crítica.

Marcela Aguiñaga advierte ante las declaraciones de Noboa

Este lunes 1 de diciembre, en entrevista con el programa De Lunes a Lunes de Teleamazonas, la prefecta fue tajante frente a las recientes declaraciones de Noboa: "Lamento tener que decir que el señor Presidente no está debidamente informado".

El conflicto radica en los desembolsos para la obra logística más importante del país. Según Aguiñaga, la realidad financiera es diferente al discurso oficial de Carondelet. "No han sido entregados los 130 millones", aclaró. La autoridad provincial detalló que, del compromiso total de 120 millones, "se nos entregaron 35 (millones) de anticipo que fueron entregados a la contratista".

Deuda de casi 60 millones

Aguiñaga alertó que "hoy ya tenemos planillas que pagar" y que los retrasos están rompiendo la cadena de pagos. La advertencia fue clara: "Si en los próximos días no se comienzan a pagar las planillas nos veremos obligados a parar una obra indispensable para el desarrollo logístico".

Sobre la queja de Noboa respecto a que la Prefectura "nunca agradece" la delegación de la obra, Aguiñaga rechazó que la entrega de recursos sea un favor personal del mandatario.

"Debo decir con absoluta y tajante frontalidad que los recursos no le pertenecen al gobierno, los recursos son de la gente". Criticó que ahora se diga "que casi que tenemos que agradecer por ello", cuando la ejecución del Quinto Puente lo que hace es dinamizar la economía de la provincia.

Seguido de esto, Aguiñaga recordó que el Gobierno Central le debe a la Prefectura del Guayas 58 millones de dólares.

Ya no hay diálogo con el Gobierno

Lo más grave es la ruptura total de los canales de diálogo. Al ser consultada sobre con quién coordina estos temas dentro del Ejecutivo, la respuesta de la prefecta evidenció el aislamiento: "Ahora mismo no hablo con nadie".

Según la funcionaria, ante las emergencias o reclamos, los representantes del Gobierno "han desaparecido" 24 horas después de ofrecer soluciones, dejando a la administración local sola frente a los problemas, como afectaciones a estructuras de puentes.

