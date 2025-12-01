HealthBird, la “aliada” de CNT, deja un rastro difuso en una sede vacía en Miami

No hay presencia física en su dirección en EE. UU. En Quito, la firma está en consolidación, pues recluta personal local

Miami. Aunque en su web indican que la dirección es la 350 NE 60th Street, ya no están ahí.

La startup estadounidense HealthBird, elegida y promovida por el gobierno de Daniel Noboa para proyectos tecnológicos en el sector de la salud, mantiene un halo de opacidad sobre su verdadera operación.

El 1 de diciembre de 2025, durante una visita que hizo EXPRESO a la dirección en Estados Unidos publicada por la firma en su sitio web -350 NE 60th Street, Miami, Florida- se constató que la compañía ya no funciona en esa ubicación. Empleados de las empresas que hoy ocupan el inmueble afirmaron que HealthBird se habría mudado hace más de un año, aunque no existen datos públicos sobre su nueva sede. En el lugar, solo permanece un vestigio: un vehículo deportivo en aparente abandono que conserva un sticker con el nombre de la compañía, recuerdo de que en algún momento estuvo vinculada a esa dirección.

Los intentos de contacto a través de teléfonos o timbres del edificio fueron infructuosos y vecinos de la zona aseguraron no haber visto actividad relacionada con HealthBird desde hace bastante tiempo. Este vacío contrasta con el perfil que la empresa proyecta en Ecuador, donde ha participado en contratos de alto impacto en instituciones como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

En su cuenta de la red X, la compañía fijó una publicación del 23 de enero de 2025 donde anuncia su “asociación” con el gobierno de Ecuador “para obtener un contrato de $ 150 millones a cinco años”.

Hoy el nombre de HealthBird recibe más cuestionamientos. Sobre todo después de que el expresidente del IESS, Edgar Lama, anunciara un contrato con CNT, en asociación con HealthBird, para un sistema digital de gestión hospitalaria, por 37,7 millones de dólares.

El proyecto está alineado con la necesidad histórica del Instituto de Seguridad Social de modernizar su servicio, que se ha caracterizado por la demora en las citas, falta de medicinas y corrupción constante.

Sin embargo, pese a los cuestionamientos sobre la idoneidad de la compañía, pues no tiene experiencia previa sobre este tipo de contratos, ahora se suman las dudas sobre su estructura administrativa, su capacidad de operación real y el alcance de la supervisión que las entidades ecuatorianas ejercen sobre los contratistas extranjeros.

Ante esto, el IESS ha elegido mantener el silencio y la opacidad sobre esta contratación, cuyo costo es de 37,7 millones de dólares y, sobre el que no se conoce si ya fue firmado o no.

Abandonado. Un auto con las llantas ponchadas y con los logos de HealthBird es el único rastro. José Luis Calderón / Para EXPRESO

En Ecuador es una empresa en consolidaci´ón

CNT tampoco ha explicado su relación con la startup. La semana pasada, la empresa pública se limitó a explicar que “próximamente se emitirán declaraciones oficiales” sobre el proyecto piloto CNT Salud+, la participación de la empresa HealthBird, los resultados de las evaluaciones técnicas correspondientes y el proceso de contratación RE-CEP-MSP-2025-003, que tiene que ver con ‘contact center’ para gestionar citas médicas de usuarios del IESS.

Estos procesos de contratación se caracterizan por la falta de claridad sobre el alcance real de los proyectos, los criterios de selección, los montos involucrados y el cumplimiento de los requisitos técnicos. La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) ha alertado sobre la contratación de empresas sin trayectoria verificable, que podría generar riesgos en la ejecución de proyectos críticos y sobre la falta de transparencia.

En Ecuador, HealthBird constituyó su filial local el 11 de junio de 2024, con un capital suscrito de 100 dólares. Actualmente opera bajo el Régimen para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE). Este régimen está dirigido a personas naturales o jurídicas con ingresos anuales entre 20.000 y 300.000 dólares.

El gerente general de la firma es David Urquizo Tapia. En redes sociales, su actividad se limita principalmente a publicar anuncios de reclutamiento de personal para HealthBird y CNT. Por ejemplo, la primera busca un gerente de proyectos para trabajar en Quito. Entre los requisitos se incluye tener una “comprensión profunda de los sistemas de información hospitalarios HIS, incluyendo sus funcionalidades, integración e interoperabilidad con otros sistemas”. Otra vacante es la de un médico “con especialización en áreas relacionadas con la gestión hospitalaria, atención al paciente o sistemas tecnológicos”, como administración tecnológica en salud.

Si la compañía con sede en Quito aún está en proceso de reclutamiento, surgen más interrogantes sobre quiénes serán los responsables de diseñar el sistema hospitalario que el IESS anunció que adquirirá con “HealthBird una empresa socia de Google”. En la cuenta de LinkedIn de HealthBird Ecuador existen publicaciones de hace más de diez meses (antes del anuncio del contrato) en las que se buscan desarrolladores, asistentes administrativos, especialistas en bases de datos y analistas de contratación pública.

Influencia. El presidente Daniel Noboa ha promovido públicamente a esta empresa privada como parte de un plan nacional.

13 días de silencio y opacidad

EXPRESO ha enviado desde el pasado 19 de noviembre pedidos de información, de entrevistas y contratación a entidades como CNT, Ministerio de Salud Pública, HealthBird e IESS, pero ninguna de las instituciones ha permitido acceder a la información pública. Solo CNT respondió que en los próximos días dará una declaración. En el caso del IESS, la falta de transparencia también se mira en la negativa a publicar las actas de las sesiones de directorio desde septiembre pasado. En dichas reuniones se dio paso a la contratación de CNT-HealthBird y a a aprobación del régimen de compras por emergencia.

