Marcela Aguiñaga cuestiona a quienes “solo fueron para la foto” en puente de Daule

Aguiñaga lanzó crítica: “Cuando otros posan, nosotros obramos”. Ocurre al presentar el nuevo puente Gonzalo Icaza en Daule

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, lanzó una crítica este jueves 30 de octubre al referirse al puente Gonzalo Icaza, en Daule. En su cuenta de X, recordó el colapso de la estructura ocurrido el 19 de marzo de 2025 y apuntó contra quienes, dijo, “solo llegaron para la foto”.

“El 19 de marzo, cuando colapsó el puente Gonzalo Icaza Cornejo, muchos llegaron… solo para la foto. Pero, apagadas las cámaras, se fueron”, escribió Aguiñaga, sin mencionar nombres.

La prefecta destacó que, “sin discursos ni pretextos, con soluciones”, su administración ha cumplido al presentar los estudios y el render del nuevo puente. Según explicó, la obra tendrá una inversión de $10 millones.

“Cuando otros posan, nosotros obramos”

Durante la presentación en la parroquia Magro, la prefecta insistió en que su administración prioriza resultados sobre discursos.

“Cuando otros posan… nosotros obramos. Y en Guayas, las obras hablan por nosotros”, afirmó

la presentación en la parroquia, Aguiñaga detalló que la nueva estructura tendrá 200 metros de longitud, será de acero y hormigón armado, y contará con nueve metros de ancho, incluyendo pasarelas peatonales a cada lado para mejorar la seguridad.

El 19 de marzo, cuando colapsó el puente Gonzalo Icaza Cornejo, muchos llegaron… solo para la foto. Pero, apagadas las cámaras, se fueron.

Nos quedamos los que trabajamos: la Prefectura del Guayas y miembros del Cuerpo de Bomberos.



Sin discursos. Sin pretextos. Con… https://t.co/cZiwRS3qqU — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) October 30, 2025

Contexto del colapso

El colapso del puente Gonzalo Icaza, ocurrido en marzo de 2025, dejó imágenes impactantes en redes sociales: automotores cayendo al río y ciudadanos pidiendo auxilio. Desde entonces, en torno al tema, se registraron cruces entre Aguiñaga y el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí

.