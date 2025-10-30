Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

marcela aguiñaga
La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga.Cortesía

Marcela Aguiñaga cuestiona a quienes “solo fueron para la foto” en puente de Daule

Aguiñaga lanzó crítica: “Cuando otros posan, nosotros obramos”. Ocurre al presentar el nuevo puente Gonzalo Icaza en Daule

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, lanzó una crítica este jueves 30 de octubre al referirse al puente Gonzalo Icaza, en Daule. En su cuenta de X, recordó el colapso de la estructura ocurrido el 19 de marzo de 2025 y apuntó contra quienes, dijo, “solo llegaron para la foto”.

“El 19 de marzo, cuando colapsó el puente Gonzalo Icaza Cornejo, muchos llegaron… solo para la foto. Pero, apagadas las cámaras, se fueron”, escribió Aguiñaga, sin mencionar nombres.

RELACIONADAS

La prefecta destacó que, “sin discursos ni pretextos, con soluciones”, su administración ha cumplido al presentar los estudios y el render del nuevo puente. Según explicó, la obra tendrá una inversión de $10 millones.

“Cuando otros posan, nosotros obramos”

Durante la presentación en la parroquia Magro, la prefecta insistió en que su administración prioriza resultados sobre discursos.

Cuando otros posan… nosotros obramos. Y en Guayas, las obras hablan por nosotros”, afirmó

la presentación en la parroquia, Aguiñaga detalló que la nueva estructura tendrá 200 metros de longitud, será de acero y hormigón armado, y contará con nueve metros de ancho, incluyendo pasarelas peatonales a cada lado para mejorar la seguridad.

Contexto del colapso

El colapso del puente Gonzalo Icaza, ocurrido en marzo de 2025, dejó imágenes impactantes en redes sociales: automotores cayendo al río y ciudadanos pidiendo auxilio. Desde entonces, en torno al tema, se registraron cruces entre Aguiñaga y el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque.

RELACIONADAS

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí

.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Dove Cameron y Damiano David desatan rumores de compromiso tras video viral

  2. Emily Estefan y su declaración: “Rogué a los oficiales que no se llevaran a mi novia”

  3. George R.R. Martin (Juego de Tronos) gana batalla legal contra la IA

  4. Jenson Button anunció su retito del automovilismo: esto dijo el expiloto de Fórmula 1

  5. Problemas financieros en el Astillero: Barcelona SC y Emelec bajo presión

LO MÁS VISTO

  1. Salario básico en Ecuador: ¿Cuándo se define el aumento para el 2026?

  2. Este es el pronóstico de la IA para Palmeiras vs Liga de Quito | Copa Libertadores

  3. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  4. Trabajadores de ECUA TV: Así fue el secuestro y rescate en Los Ríos

  5. Rescate exitoso de trabajadores de ECUA TV secuestrados en Los Ríos

Te recomendamos