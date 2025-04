“El ministro debe tranquilizarse... Es fácil buscar culpables y no solución”

La prefecta del Guayas responde a EXPRESO sobre las declaraciones del ministro Roberto Luque respecto a la caída del puente de Daule y las acciones que se tomarán frente a este trágico suceso. Admite un distanciamiento con el Gobierno de Daniel Noboa y se pronuncia sobre la polémica en torno a la competencia ambiental de Guayaquil.

P: En torno al caso del puente de Daule, el ministro Luque señaló a EXPRESO que confiaba en su palabra, pero que ahora le ha sembrado dudas. ¿Cuál es su reacción?

R: Guayas no puede ser rehén de disputas políticas. Guayas ha pasado más de 10 semanas en un invierno muy duro, sin recursos, y a la provincia le deben más de $ 55 millones. Desde el primer día extendí mi mano de la mejor manera para trabajar con el Gobierno Nacional, sin ningún interés particular ni electoral porque yo no soy candidata a nada, soy prefecta del Guayas y eso parece que no lo tiene claro, quizá puede ser que él tenga algún interés político, no lo sé.

P: Comparó el tema con un baño público, refiriéndose a la información que entregó la Prefectura y 8 páginas que no tienen firmas de responsabilidad. ¿Qué tan real es esto?

R: No es real. Primero, rechazo las declaraciones de la gobernadora (Zaida Rovira) que dijo que le entregamos basura; lo que entregamos fue documentación que tenía que ver con estudios estructurales, de mantenimiento, inspecciones, acciones, entre otras que ha venido teniendo este puente que tenía casi 70 años de vida útil y ha pasado por un sinnúmero de prefectos, directores de concesiones, que algunos de ellos hasta hace poco eran funcionarios del ministro Luque. Nosotros, que llegamos en 2023, es el último mantenimiento rutinario que aparece en el archivo de la Prefectura y estuvo todo en orden, este puente no tenía una advertencia de colapso. Pero me enfoco en lo que le ha molestado al ministro.

P: ¿Qué fue lo que molestó?

R: En decir que había una hipótesis, ¿por qué alguna autoridad puede molestarle cuando se habla de una hipótesis, de algo que no es concluyente, preliminar, de investigarse? Pero mire, voy a darle una primicia, aquí tengo el parte del siniestro de tránsito por la CTE, entidad que regula el ministro.

En este momento la prefecta enseña a las cámaras una carpeta con documentos.

P: ¿Cuántos vehículos cruzaron?

R: En ese momento estaban dos, uno en la punta y otro estaba ingresando (total: cuatro tráilers), más los videos. Sin embargo, el ministro dice que no tiene que ver con una sobrecarga; sigue siendo una hipótesis. Pero quiero mostrarle lo que cargaban los tráiler, y en este caso, cargaban trigo. El peso que cargaba uno de esos tráiler es de 40.3 toneladas, y estos tráilers normalmente pesan de 18 a 20 toneladas. Ya superan las 60 toneladas; lo dice la guía de remisión. En la imagen, al mismo tiempo, estaban pasando dos tráiler y cruzaron (en total) cuatro, que iban en convoy.

R: ¿Esto lo sabe el ministro?

No sé si sepa, pero yo lo entrego a usted para que se entere. Seguramente sabe, pero no quiere decirlo, problema de él.

P: ¿Haría un nuevo llamado al Gobierno?

R: Creo que el ministro tiene que tranquilizarse un poco, la vorágine electoral va a terminar el 13 de abril (segunda vuelta) y estaremos abiertos a seguir trabajando con quien quiera que sea electo de acuerdo a la voluntad popular.

P: ¿Tampoco se ha contactado con el presidente Daniel Noboa?

R: No, no he tenido ningún contacto con el señor presidente, lamento mucho que la vorágine electoral de alguna forma haya distanciado nuestro trabajo. He sido clara en decirle que lo respeto por ser presidente del Ecuador, pero yo soy prefecta del Guayas y esto me distancia de que yo sea coidearia de él, no soy coidearia. Sin embargo, soy una demócrata que respeta las instancias donde la voluntad popular sea manifestada.

P: En torno al caso de Daule, ¿qué acciones ahora tomará?

R: Hemos pedido llevar adelante una evaluación técnica, hemos pedido un peritaje de un perito acreditado ante el Consejo Nacional de la Judicatura porque comprenda que hay cosas que están judicializadas respecto a este siniestro, es muy doloroso que la contienda política trate de ensuciar un siniestro donde hay dolor, pérdidas humanas, heridos. Llegaron, se tomaron la foto, gritaron, ordenaron, vaya a ver quiénes están ahora ahí. También se ha exigido a la concesionaria que proceda con las labores de remoción de los tráilers; se han retirado dos que están en custodia de la CTE. Aún no aparece el señor (Freddy) Castro (desaparecido) y mi solidaridad con su familia. Hemos indemnizado, a través de las pólizas, a los familiares de los fallecidos.

P: El ministro se refirió a un caso de Balzar, para que no pase maquinaria pesada, extrapesada. ¿Por esto, la CTE se deslinda del tema?

R: Hay sendos oficios de la Agencia de Tránsito de Daule (ATD) pidiéndole a la CTE temas de control de la carga que pasaba por el puente. Más allá de eso, hay una señalética del puente que hoy el ministro desconoce, pero no regulamos la señalética, quienes ponen los reglamentos para la señalética son ellos como ente rector. Siempre es más fácil ante una desgracia buscar culpables y no soluciones.

P: Tras 20 días del suceso, ¿hay localidades sin agua?

R: Lomas de Sargentillo, sin agua a través de la red, está siendo abastecido de agua en horarios regulares por la Prefectura todos los días.

P: Hablemos de las licencias ambientales de Guayaquil. ¿La Prefectura sabe hasta cuándo tendrá esta competencia?

R: Lamentablemente, una vez más, las disputas electorales terminan perjudicando a los ciudadanos. El Municipio de Guayaquil tiene equipamiento, personal, una dirección. He sido ministra de Ambiente, observé al Municipio, pero jamás se me ocurrió perjudicar a los ciudadanos. Nos pasaron este proceso, hemos dado cumplimiento y esperamos que se levanten estas observaciones.

