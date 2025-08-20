'Los dueños de la salud' | Lama: “El 100 % de pagos no se quedan en las clínicas”

A una semana de la publicación de la investigación ‘Los dueños de la salud’ y poco más de cuatro meses de haber pedido una entrevista e información, Marlon Lama, director técnico del Grupo Inmobiliario Teoton y Hospitales Clínica Kennedy, atendió a un equipo de Diario EXPRESO.

En una entrevista realizada en la sede que está ubicada junto a la avenida del Periodista, Lama desmarcó a la empresa Industrial Inmobiliaria Teoton S. A. (actualmente Teoton Servicios de Salud S. A. S.) de la compañía Alboteoton S. A. Esta última firma pertenece a sus familiares (el núcleo familiar del actual presidente del Consejo Directivo del IESS, Édgar Lama von Buchwald, quien no ha atendido pedidos de entrevista de este Diario).

Ambas empresas han sido prestadoras externas del IESS y, en su momento, fueron representadas por una misma persona. Juntas han sumado $ 259 millones en pagos del seguro, entre 2013 y 2025, periodo de análisis a la base de datos que revisó EXPRESO.

“Que es muy amplio el concepto que ustedes están queriendo poner. O sea, no es un asunto de que las clínicas privadas hemos recibido X cantidad del Seguro Social. Sí, las cifras son más o menos, concuerdan, porque es imposible tener cifras exactas”, señaló Lama al inicio de la entrevista, en la que también participó un administrador del negocio y un asesor legal.

Los pagos a proveedores

El directivo dijo que todo el dinero que reciben del IESS no se queda en sus bolsillos: “Pero no hay que hacerle creer a la gente que lee esto que las clínicas privadas reciben toda esa plata y (que) es solamente para beneficio de las clínicas privadas. Dentro de las facturas que se envían al IESS van desglosadas 50 compañías más que son las que proveen a las clínicas de todos los insumos que se utilizan en los pacientes”.

A eso, Marlon Lama agregó que “las clínicas solo marginan el 10% y 15% del presupuesto para pagar la parte de hotelería, de insumos, comida, sueldo a personal”.

Como parte de la exposición, el directivo también afirmó que al ser una institución de salud de tercer nivel (servicios especializados, de alta complejidad) el mayor rubro relacionado con usuarios del IESS tiene que ver con emergencias y no, sostuvo, con derivaciones. Refirió el caso de un menor de edad que fue operado ahí tras haber sufrido una herida por un impacto de bala y que no pudo ser atendido en hospital del seguro.

La deuda del IESS a la entidad privada

Lama también mencionó que el IESS les adeuda: $ 18 millones, que corresponden a pagos de 2023, 2024 y 2025. “La cirugía que nosotros hacemos es cirugía cara”, dijo el vocero de la empresa de salud, quien cuestionó el hecho de que desde hace tres meses no han recibido “ni un centavo” del IESS, un panorama distinto al que experimentarían otros prestadores.

“Eso no lo puedo decir yo, el porqué no se está pagando equitativamente a todas las instituciones”, expuso Lama.

