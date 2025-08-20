Omni Hospital sobre IESS y transparencia: ¿qué reveló Mauricio Navia a EXPRESO?

Solo el 13,6 % de las atenciones de la institución correspondió al IESS, destaca el gerente general

Tras la publicación de la investigación Los dueños de la salud, Omni Hospital respondió parcialmente a un pedido de información que hizo EXPRESO. En un correo electrónico, bajo la responsabilidad de Mauricio Navia, apoderado especial de la institución, se asegura que al cierre de 2024, el 13,6 % de las atenciones correspondió a servicios prestados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), mientras que la mayor parte de su operación y sostenibilidad proviene de la atención directa a la comunidad privada, “lo cual refleja su autonomía financiera y solidez institucional”.

Atención a pacientes públicos y alta complejidad

“Omni Hospital brinda atención a pacientes de prestadoras de servicios públicos que cumplen los criterios establecidos en los códigos Manchester 1 y 2 de emergencia, así como a pacientes derivados de alta complejidad por instituciones públicas, de conformidad con las normativas que regulan la relación entre la red pública integral de salud y la red privada complementaria, y dentro de los convenios vigentes”, se lee en el comunicado.

Fideicomiso auditado garantiza transparencia

Se destaca que el Fideicomiso Titularización Omni Hospital opera bajo un esquema de control auditado, “tanto de manera interna como externa, garantizando así altos estándares de transparencia y control financiero”.

Tras dejar el IESS, Eduardo Peña fue designado por el Ejecutivo para presidir Ban Ecuador E. P. En su despacho, ambientado con música clásica, el hombre de confianza de Daniel Noboa atiende a un equipo de Diario EXPRESO.



Registros y legalidad respaldan la gestión

En ese sentido, también se enfatiza que todos sus registros se encuentran “debidamente reportados en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, así como en el Servicio de Rentas Internas (SRI), lo que respalda nuestra gestión con absoluta claridad y legalidad”.

Compromiso con la mejora y la atención de alta complejidad

Adicionalmente, el hospital ha fortalecido su infraestructura y protocolos internos en los últimos años, asegurando que la atención de alta complejidad y emergencias cumpla con estándares internacionales. Este esfuerzo forma parte de su política de transparencia y responsabilidad social, que busca ofrecer servicios seguros y confiables a toda la población que acude a la clínica.

Enfoque en eficiencia y optimización de recursos

Mauricio Navia indicó que, pese a las obligaciones pendientes del IESS, la institución mantiene su enfoque en la mejora de procesos internos y en la optimización de la atención para todos los usuarios, garantizando un manejo eficiente y responsable de los recursos disponibles.

