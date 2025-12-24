CES aprueba nuevo Plan de Desarrollo para fortalecer una educación superior inclusiva

El Plan de Desarrollo del Sistema de Educación Superior es considerado una herramienta clave para guiar a las instituciones

El Consejo de Educación Superior (CES) aprobó la actualización del Plan de Desarrollo del Sistema de Educación Superior (PDSES) 2022–2027

El Consejo de Educación Superior (CES) aprobó la actualización del Plan de Desarrollo del Sistema de Educación Superior (PDSES) 2022–2027 durante su cuadragésima novena sesión ordinaria. La decisión se adoptó tras un proceso participativo que buscó consolidar un instrumento estratégico para orientar la planificación del sistema, en coherencia con los objetivos nacionales de desarrollo.

(Te invitamos a leer: Más allá del Bono Raíces: ¿Qué otros apoyos están disponibles para el sector rural?)

El PDSES es considerado una herramienta clave para guiar las decisiones de las instituciones de educación superior. Según el CES, el plan busca fortalecer la calidad académica, garantizar pertinencia territorial, promover inclusión e incentivar la innovación, con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible y al aprendizaje a lo largo de la vida.

Proceso de construcción

La propuesta de actualización se elaboró a partir de dos talleres nacionales en los que participaron representantes de universidades, escuelas politécnicas, institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores. Los aportes recogidos en estos espacios fueron sistematizados e incorporados en el documento final.

El proceso estuvo liderado por la Comisión Ocasional de Actualización del PDSES, presidida por la consejera académica Carmita Álvarez, y contó con la participación de consejeros académicos, autoridades y actores vinculados al sistema.

La actualización del PDSES tiene como objetivo articular la planificación del sistema de educación superior con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2029, emitido en agosto de este año. Con ello se busca asegurar coherencia técnica entre los instrumentos de planificación nacional y sectorial, respondiendo a las prioridades estratégicas del país.

Ejes estratégicos

Docencia, cobertura, calidad e igualdad de oportunidades.

Vinculación, pertinencia, gestión y relación con el entorno productivo y social.

Investigación, innovación, autonomía responsable y producción de conocimiento.

Consejo de Educación Superior tiene nuevo presidente

Senescyt lanza programa para titulación de docentes con experiencia Leer más

El Pleno del Consejo de Educación Superior (CES) nombró el viernes 13 de diciembre a Fidel Márquez como su nuevo titular. La designación ocurrió luego de la dimisión de Pablo Beltrán, quien había estado al frente de la entidad desde mayo de 2022, hecho que abre interrogantes sobre la estabilidad y proyección del organismo.

Márquez, quien se desempeñaba como consejero académico, asume el cargo con una trayectoria en docencia y gestión universitaria. Su nombramiento busca garantizar un liderazgo con experiencia y compromiso con la educación superior en Ecuador.

Para leer EXPRESO sin límite, SUSCRÍBETE AQUÍ