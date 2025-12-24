Clima en Navidad: regiones de Ecuador con lluvias pese al intenso calor

El Inamhi advierte lluvias aisladas en Ecuador pese al calor y emite recomendaciones clave para el sector agrícola

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió un pronóstico agrometeorológico en el que detalla las zonas del país donde se prevén lluvias aisladas o moderadas, pese a la presencia de altas temperaturas diurnas, al menos hasta este 25 de diciembre de 2025.

El informe advierte que, aunque el ambiente será mayormente caluroso, las precipitaciones podrían presentarse de forma localizada, por lo que se recomienda a los productores agrícolas ajustar sus labores según la intensidad de la lluvia registrada en cada zona.

Recomendaciones agrícolas según la intensidad de las lluvias

En áreas donde no se registren lluvias o estas sean ligeras, el Inamhi sugiere sembrar, trasplantar cultivos, aplicar fertilizantes foliares, controlar malezas, realizar labores de cosecha, mantener equipos y revisar los sistemas de riego. En estos casos, se insiste en evitar la compactación del suelo, para no afectar su productividad.

Si las lluvias son moderadas, el instituto recomienda priorizar actividades como el mantenimiento de equipos, trabajos en invernaderos, cuidado de animales y limpieza de drenajes, evitando intervenir en suelos saturados para preservar su estructura.

Cuando las precipitaciones sean fuertes o muy fuertes, el llamado es a suspender las labores al aire libre. En estos escenarios, se aconseja concentrarse en tareas bajo techo, como el mantenimiento de maquinaria, actividades en invernaderos y la protección del ganado.

Condiciones climáticas por región

Región Costa:

Se prevé un cielo entre parcialmente nuboso y muy nublado. No se esperan lluvias durante la tarde o la noche. La temperatura mínima será de 22 °C y la máxima alcanzará los 31,5 °C. Se anticipan niveles de radiación UV altos y muy altos.

Región Sierra:

El cielo permanecerá poco nublado. En la tarde y noche se registrarán lluvias únicamente en Quito, mientras que en Latacunga, Ambato y Cuenca predominará un ambiente caluroso. La temperatura mínima será de 7 °C y la máxima llegará a 25,5 °C, con radiación UV alta y muy alta.

Región Amazónica:

Se esperan cielos poco nublados y un ambiente muy caluroso en Sucumbíos, Orellana y Pastaza. En contraste, habrá lluvias dispersas en Tena, Shell Mera, Macas, Gualaquiza y Zamora. La temperatura mínima será de 18 °C y la máxima alcanzará los 32,5 °C. La radiación UV se mantendrá en niveles muy altos.

