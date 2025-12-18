Inamhi alerta lluvias y tormentas en Ecuador hasta el 20 de diciembre

El Inamhi advierte precipitaciones moderadas y fuertes en ciertas zonas, con riesgo de acumulación de agua y deslizamientos

En algunas zonas del país se pronostican lluvias y deslizamientos de tierra, según informa el Inamhi.

El clima vuelve a cambiar en Ecuador. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia por el retorno de lluvias y tormentas eléctricas en sectores específicos del país, un escenario previsto hasta el próximo 20 de diciembre.

Según el organismo, las precipitaciones tendrán intensidad media y alta, principalmente en puntos de la región Amazónica y de la Sierra, lo que podría generar acumulaciones de agua en viviendas, locales comerciales y vías vulnerables.

Posibles afectaciones

El pronóstico señala riesgos como:

Cortes de vías por acumulación de agua

Deslizamientos de masa en pendientes saturadas

Caída de árboles

Presencia de niebla y reducción de visibilidad en carreteras

Entre las zonas con mayor probabilidad de impacto se detallan:

Litoral: Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas

Interandina: sectores cercanos a la estribación de la cordillera oriental

Amazonía: áreas en la cordillera y en provincias como Orellana y Pastaza

¿Se adelanta la temporada invernal?

Boris Malavé, analista de Pronósticos del Inamhi, señaló que no se trata de un anticipo del invierno. Explicó que, desde el 21 de diciembre, inicia un proceso de transición natural entre la época seca y la lluviosa, característico del mes.

El organismo atribuye este escenario a la inestabilidad atmosférica provocada por el transporte de humedad desde el sur del continente y la cuenca amazónica, sumado a procesos de circulación en distintos niveles de la tropósfera.

¿Qué pasará en Guayas?

Para esta provincia, no se prevén lluvias importantes en el corto plazo. Sin embargo, no se descartan episodios lluviosos aislados. Mientras tanto, las altas temperaturas y niveles de radiación han sido constantes, con picos por encima de los 29 °C.

Malavé adelantó que entre el 20 y 21 de diciembre se debilitarán los vientos provenientes del océano para dar paso a los que ingresan desde la Amazonía, lo que marcaría el inicio de la transición hacia condiciones más húmedas.

