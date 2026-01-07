Esta actividad realizada a diario podría proteger tu cerebro del deterioro cognitivo

Según un estudio, escuchar música a diario no solo brinda placer, también podría ayudar a fortalecer la mente y el cerebro

Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad Monash, en Australia, sugiere que escuchar o interpretar música de forma regular podría estar relacionado con un menor riesgo de desarrollar demencia en adultos mayores. La investigación -publicada por primera vez el 14 de octubre de 2025- analizó información de más de 10.800 personas mayores de 70 años y evaluó la relación entre la música y la salud cognitiva a largo plazo.

Los resultados mostraron que los participantes que escuchaban música la mayoría de los días tenían un 39 % menos probabilidad de desarrollar demencia que quienes solo la escuchaban de manera esporádica o prácticamente nunca. Además, presentaron una reducción del 17 % en la incidencia de deterioro cognitivo, junto con mejores puntajes de memoria episódica y rendimiento mental general.

El estudio también reveló que tocar un instrumento o cantar se asoció con una disminución del 35 % en el riesgo de demencia. Aquellas personas que combinaban ambos hábitos -escuchar y hacer música- registraron una reducción del 33 % en el riesgo de demencia y del 22% en deterioro cognitivo.

Según los autores, la música activa varias áreas del cerebro al mismo tiempo y funciona como una especie de “ejercicio mental completo”, ya que involucra memoria, coordinación y, en muchos casos, interacción social.

Aunque aún quedan preguntas abiertas -como el impacto de distintos géneros musicales o su efecto en personas menores de 70 años- los hallazgos refuerzan la idea de que disfrutar de la música no solo aporta bienestar emocional, sino que también podría contribuir a proteger la salud cerebral con el paso del tiempo.

Actividades clave que los adultos mayores pueden incorporar para cuidar la memoria

Escuchar música a diario para estimular recuerdos, emociones y atención mental.

Cantar o tocar un instrumento para trabajar coordinación, ritmo y concentración.

Realizar actividad física moderada como caminatas, baile suave o tai-chi, que favorece la circulación y el funcionamiento cerebral.

Leer con frecuencia (libros, prensa, revistas de interés) para mantener activo el lenguaje y la memoria.

Participar en actividades sociales -coros, clubes, talleres o grupos comunitarios- para fortalecer vínculos y reducir el aislamiento.

Resolver juegos mentales como crucigramas, sudoku o rompecabezas para entrenar la agilidad cognitiva.

Además de estas prácticas principales, otras actividades también pueden contribuir al bienestar integral y a un envejecimiento saludable, como aprender nuevas habilidades o manualidades, realizar ejercicios de respiración o meditación para reducir el estrés, dormir adecuadamente, mantenerse bien hidratado y cuidar la alimentación diaria. Estas acciones complementarias no solo apoyan la función cognitiva, sino que también influyen positivamente en el ánimo, la energía y la calidad de vida en general.

