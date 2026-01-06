No hiervas tus cucharas de madera: el error viral que las arruina

Hervir las cucharas de madera parece una limpieza profunda, pero las debilita. Aprende a cuidarlas sin dañarlas

Las cucharas de madera son un clásico en la cocina: duraderas, cómodas y delicadas con las ollas. Sin embargo, una tendencia viral ha popularizado la idea de sumergirlas en agua hirviendo para “sacar años de suciedad”. Aunque el agua se vuelve marrón y el resultado parece impactante, los expertos advierten que este método no solo no limpia mejor, sino que puede dañar seriamente el utensilio.

Cuando una cuchara de madera se sumerge en agua hirviendo, la madera -que es porosa- se hincha y se ablanda. Después, al secarse, se contrae de manera desigual. Con el tiempo, este proceso debilita sus fibras, reseca la estructura y aumenta el riesgo de grietas. Lejos de eliminar bacterias de forma más efectiva, estas fisuras pueden facilitar que la humedad y los microorganismos penetren en la madera.

Además, el color oscuro que aparece en el agua no suele ser “suciedad acumulada”, sino taninos, pigmentos y aceites naturales que se desprenden por efecto del calor extremo. Es visualmente dramático, pero no significa que el utensilio estuviera contaminado.

El remojo prolongado tampoco es una buena alternativa. Cuando la madera permanece sumergida por mucho tiempo, absorbe agua lentamente y en profundidad. Si no se seca bien, la humedad queda atrapada y el material empieza a degradarse, perdiendo resistencia y forma con mayor rapidez.

Cuidados básicos para tus cucharas de madera

Lávalas con agua tibia y jabón suave.

Sécalas inmediatamente con un paño.

Evita hervirlas, remojarlas o meterlas al lavavajillas.

Otras prácticas de conservación

Con una rutina sencilla, las cucharas de madera pueden durar muchos años. Si notas que el utensilio luce seco, áspero o blanquecino, basta con frotar una pequeña cantidad de aceite mineral o una mezcla de aceite y cera de abejas. Este proceso hidrata la madera, previene grietas y crea una ligera capa protectora contra la humedad.

Para limpiezas más profundas -sin saturar la madera- puedes usar sal gruesa o bicarbonato para levantar manchas, y limón para neutralizar olores. No es necesario recurrir a trucos extremos o virales: el mantenimiento suave es el que mejor conserva la forma, textura y seguridad del utensilio.

Eso sí, una cuchara debe retirarse cuando presente grietas visibles, moho, mal olor persistente o una textura levantada que no mejora con limpieza y aceite. En esos casos, es mejor reemplazarla para evitar riesgos y garantizar una higiene adecuada en la cocina. Con el cuidado correcto, una buena cuchara de madera puede acompañarte durante décadas, sin hervirla jamás.

