¿Qué dice el Instituto Geofísico sobre los temblores recientes?

El Instituto Geofísico reporta quince sismos en Guayas y Bolívar, todos de baja magnitud y sin capacidad de causar daños

El Instituto Geofísico registró quince sismos de baja magnitud en Guayas y Bolívar durante el fin de semana, asociados a fallas tectónicas distintas.

Durante el fin de semana, Ecuador vivió una actividad sísmica notable en varias provincias, aunque sin que se reportaran daños. Según el Instituto Geofísico (IG), entre el sábado 13 y la madrugada del domingo 14 de diciembre se detectaron múltiples movimientos telúricos en diferentes zonas del país. Pocas personas aseguraron sentir sus efectos. Y si lo hicieron, dijeron, fue algo "extremadamente leve".

Naranjal reportó al menos 15 sismos

En el cantón Naranjal, Guayas, se registraron quince sismos corticales con magnitudes que oscilaron entre 1,9 y 3,8. La actividad más significativa ocurrió el sábado por la tarde, entre las 15:52 y las 20:33, cuando seis temblores con magnitudes de hasta 3,8 se concentraron en esta zona cercana a fallas tectónicas que atraviesan la isla Puná y se prolongan hacia el continente por el borde sur del golfo de Guayaquil.

El IG detalló que, debido a que estos movimientos se produjeron a poca profundidad, algunas comunidades cercanas pudieron percibirlos. En particular, el sismo de las 20:33, con magnitud 3,7, presentó un plano preferencial ENE-SWS y un mecanismo dextral, compatible con la dinámica tectónica del área. Pese a ello, las características de estos movimientos —magnitud, localización y profundidad— los clasifican como ligeros, sin riesgo de daños materiales.

[PRELIMINAR]

Evento: igepn2025ykcq

Ocurrido: 2025-12-13 20:33:08

Mag.: 3.9M

Prof.: 10.0 km

Lat.: 2.763° S

Long.: 79.808° W

Localizado: a 19.73 km de Balao, Guayas

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/YF7f4e2YE7 pic.twitter.com/8azfYUvjot — Instituto Geofísico (@IGecuador) December 14, 2025

Si bien no hubo reportes de daños, a la ciudadanía le llamó la atención que hayan sido de manera tan seguida. "Me enteré de que se registraron sismos porque lo leí en los canales oficiales de la entidad, a través de las redes sociales. No sentí miedo, pero sí me sorprende que haya habido tantos. Es algo raro, ¿no?", se cuestionó la usuaria Melanie Santos.

No hay relación entre los sismos registrados

En paralelo, en San Miguel, provincia de Bolívar, se registraron tres sismos con magnitudes de 4,1 y 3,4, asociados a una falla diferente, independiente de los temblores de Naranjal.

Por su parte, la Red Nacional de Sismógrafos reportó cinco sismos frente a Atacames, en Esmeraldas, con magnitudes entre 2,7 y 3,8. El más fuerte ocurrió el viernes 12 de diciembre a las 13:56 y, al igual que los demás, aseguró la entidad, no guarda relación con los movimientos en Guayas o Bolívar.

El monitoreo se intensifica

La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que mantiene coordinación con el IG para monitorear la actividad sísmica en todo el país, asegurando que se continúa con la vigilancia de posibles movimientos futuros.

