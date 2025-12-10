Aquiles Álvarez pone en duda el futuro del Quinto Puente: “Nunca habrá la obra”

El alcalde cuestiona el avance real del proyecto y asegura que sin Guayaquil no se podrá ejecutar

Aquiles Álvarez insiste en que el Municipio es un actor imprescindible en el proyecto porque el trazado atraviesa zonas urbanas bajo jurisdicción municipal.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, volvió a cuestionar este miércoles 10 de diciembre el futuro del Quinto Puente, una de las obras de infraestructura más esperadas para aliviar la movilidad y conectar Guayaquil con Durán y la red vial del Guayas. Durante su enlace radial, el burgomaestre aseguró que el avance del 5 % reportado por el Gobierno no refleja un proceso sólido, y advirtió que el proyecto está condenado a detenerse si no se integra al Municipio de Guayaquil en la planificación.

“Siempre lo dijimos: nunca se va a concretar la obra sin la participación del Municipio”, afirmó Álvarez. “Aquí hay que expropiar terrenos, sentarse, coordinar. El Municipio es neurálgico por donde tiene que pasar el puente. Nosotros les deseamos lo mejor, pero ellos no quieren trabajar con el Municipio de Guayaquil, ni el de Quito ni el de Cuenca. Son todólogos y perfectos, entonces les deseamos suerte”.

Según el alcalde, aunque la obra beneficiaría directamente a la ciudad, no ve voluntad real del Gobierno para corregir las trabas, por lo que concluyó: “Lo que creo es que nunca habrá, nunca habrá la obra”.

Un proyecto que “la ciudad pide a gritos”

Álvarez recordó que Guayaquil ha reclamado esta infraestructura por años y que, incluso en el gobierno anterior, se pidió al entonces presidente Guillermo Lasso que impulsara el proyecto.

“Es una obra muy necesaria, Guayaquil se vería beneficiada totalmente. La ciudad la pide a gritos”, insistió el alcalde.

Pero, pese a su importancia, el mandatario local afirmó que el avance es mínimo y las disputas políticas y técnicas han frenado todo.

Un proyecto trabado por pugnas, retrasos y observaciones técnicas

El pronunciamiento del alcalde ocurre apenas días después de que se conocieran nuevos enfrentamientos técnicos y financieros entre la Prefectura del Guayas y el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), encargados del proyecto.

La Prefectura del Guayas está a cargo de los tramos 4 y 5 de las vías de acceso del Viaducto Sur de Guayaquil, también denominado Quinto Puente. Archivo

El 5 de diciembre, como lo publicó EXPRESO, el ministro Roberto Luque y la prefecta Marcela Aguiñaga sostuvieron una reunión de 50 minutos con la contratista Hidalgo & Hidalgo. Aunque Aguiñaga afirmó que hubo avances, Luque fue categórico al decir que el MIT no entregará más recursos este año, que solo desembolsará $10 millones pendientes, y que no habrá nuevos pagos mientras no existan avances verificables.

Para este año, el Ministerio debía desembolsar $51 millones, y en 2026, $ 32,6 millones, cifras que no se ejecutarán por falta de progreso.

Luque aseguró que la obra está retrasada. Para el tercer mes debían comenzar los trabajos de los puentes, pero recién en el sexto mes se presentaron cambios de diseño, lo que acumuló demoras.

Observaciones por diseños, cimentación, costos y asentamientos

Según el MIT, varias observaciones técnicas siguen sin resolverse:

Cimentación de puentes sobre el Estero Mojahuevo y el río Bulubulu

Intervenciones en canales de riego y drenaje en La Hormiga

Sistema de iluminación a cargo de CNEL

Sistema de pedraplén

Cerca de 82 asentamientos irregulares en zonas de obra

Sobrecostos en metrados, entre ellos pilotes que —según el MIT— se pretendían cobrar a $1.500 cuando el precio de mercado ronda los $500

El Ministerio también cuestionó un diseño “oneroso” presentado por la Prefectura para intervenir en canales de riego. Luque sostuvo que la contratista de la Prefectura emite observaciones sin que el equipo técnico provincial las filtre previamente.

Las expropiaciones: un capítulo clave que aún no arranca

Otro punto crítico es el avance de las expropiaciones en el sur de Guayaquil, necesarias para el Viaducto Sur y los accesos al Quinto Puente.

Luque aseguró que empezarán en 2026, pero evitó precisar cuántas áreas se intervendrán ni los metros cuadrados a expropiar. Parte de los terrenos corresponden a predios vinculados a empresas del Grupo Noboa, propiedad de familiares del presidente Daniel Noboa.

El ministro indicó que los pagos se harán según el valor catastral definido por el Municipio, aunque el MIT contrató a la empresa pública ESPE-Innovativa EP para realizar estudios de expropiaciones e indemnizaciones por $873.043.

“Esto ya es un tema del Gobierno, por eso no ha avanzado. Hay una pugna, que dicen que hay sobreprecios, que hay cosas que hay que cumplir en el contrato… Entonces esas son las escenas”, dijo al analizar los escenarios Álvarez, al hacer énfasis en que lo importante es que lo hagan por el bien del país, aunque -sostuvo- cree que no se la hará.

