Chatarrización en Guayaquil: cómo saber si tu vehículo será destruido en 10 días

ATM activa nuevo proceso de chatarrización: revisa aquí si tu moto o carro está en la lista

Cifra. 1.906 vehículos entran al nuevo proceso administrativo de abandono y chatarrización en Guayaquil.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) inició un nuevo proceso administrativo para declarar en abandono y chatarrizar vehículos que permanecen retenidos desde hace más de tres años en sus Centros de Retención Vehicular (CRV). Se trata del tercer proceso de este tipo y abarca 1.906 automotores, en su mayoría motocicletas, según informó el Municipio a través de un comunicado.

A diferencia de comunicados anteriores, esta etapa se enfoca en depurar los patios, liberar espacio y notificar de forma más directa a los propietarios para evitar que sus vehículos pasen a destrucción definitiva.

¿A quiénes afecta este proceso?

76 % de los vehículos incluidos son motos.

20 % son tricimotos.

4 % corresponde a carros.

Todos tienen en común haber permanecido retenidos por más de tres años y no haber sido reclamados.

Plazo clave: 10 días

Desde la fecha de inicio del proceso, los dueños tienen 10 días para presentarse, demostrar propiedad y retirar el vehículo.

Si no lo hacen, la ATM emitirá una resolución administrativa declarando el automotor en abandono, lo que habilita su chatarrización.

¿Cómo consultar si mi vehículo está en la lista?

La verificación es completamente digital:

Ingresar al portal institucional de la ATM.

Seleccionar la pestaña “Información”.

Entrar a “Chatarrización”.

Elegir “Tercer proceso”.

Ahí se encuentra el listado completo de placas incluidas.

Requisitos para retirar el vehículo

Para llevarse el automotor del Centro de Retención se debe presentar:

Matrícula y cédula originales del propietario.

En caso de no poder asistir, un poder especial para un delegado.

Pago de los valores acumulados por tasa de garaje.

¿Dónde están los Centros de Retención Vehicular?

Los CRV atienden de lunes a viernes, de 08:30 a 17:00, en dos puntos:

Vía a la costa, km 24 (sector Chongón, antes del peaje).

Vía a Daule, km 8,5 (detrás del Paseo Shopping).

