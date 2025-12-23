Resumen del 2025 político: tensiones, escándalos y giros clave en Ecuador

La política ecuatoriana volvió a mostrar su carácter imprevisible en 2025. El año estuvo marcado por denuncias de fraude electoral, la controversia en torno a las llamadas “tintas mágicas”, una derrota estratégica para el Gobierno, paros nacionales y múltiples casos de corrupción que golpearon a las principales instituciones del Estado.

Desde los primeros meses, el escenario político se desenvolvió bajo un clima de confrontación y una creciente desconfianza hacia los procesos institucionales, en medio de una polarización social cada vez más profunda.

Revolución Ciudadana y la denuncia de fraude electoral

El inicio del año estuvo protagonizado por el movimiento político Revolución Ciudadana, que denunció lo que calificó como “el mayor fraude electoral de la historia” tras la segunda vuelta presidencial.

El 23 de abril de 2025, el partido presentó un informe técnico en el que sostuvo que durante los comicios del 13 de abril de 2025 se habría producido un presunto fraude electoral. Según el documento, el mecanismo se habría basado en la transferencia de tinta entre casilleros al doblar la papeleta, lo que, de acuerdo con la denuncia, habría alterado votos a favor del entonces candidato y actual presidente Daniel Noboa.

El informe señaló que este método habría permitido el fraude sin manipular el sistema informático ni alterar de forma masiva las actas de escrutinio, una afirmación que generó un intenso debate político y mediático.

Misiones internacionales descartan fraude y respaldan resultados

No obstante, los organismos internacionales rechazaron estas versiones. El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, afirmó que los resultados coincidían con la información recabada por la misión de observación en campo. En la misma línea, la misión de observación electoral de la Unión Europea, encabezada por el eurodiputado español Gabriel Mato, descartó de manera tajante la existencia de fraude.

“Todo ha discurrido con absoluta normalidad y no hay ningún elemento que avale ese relato de fraude”, sostuvo Mato, ratificando que el proceso se desarrolló con transparencia.

Según los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), con casi la totalidad de actas escrutadas, Noboa obtuvo cerca del 56 % de los votos, frente al 44 % alcanzado por González.

Corrupción y justicia bajo la lupa

El 2025 también estuvo marcado por una serie de escándalos de corrupción que evidenciaron la presunta cooperación entre el crimen organizado y sectores de la justicia.

Uno de los casos más relevantes fue Metástasis, que destapó una red dedicada a manipular procesos judiciales y con vínculos con el narcotráfico. La Fiscalía General del Estado lo calificó como uno de los mayores escándalos en la historia reciente del sistema judicial ecuatoriano.

A este se sumaron los casos Plaga y Purga, que involucraron a operadores políticos y judiciales, reforzando la percepción de una crisis estructural en las instituciones encargadas de impartir justicia.

Antes de cerrar el año, surgió además el caso HealthBird, que generó una nueva controversia. La empresa abandonó el país a inicios de diciembre de 2025, tras una fuerte presión mediática y el escrutinio público, sin llegar a concretar su proyecto.

HealthBird estuvo involucrada en un plan —aún no esclarecido— para implementar una plataforma digital para el sistema de salud del IESS y del Ministerio de Salud, como socio estratégico de la CNT, que figuraba como contratista. En un comunicado, la empresa alegó falta de seguridad jurídica y aseguró que una “narrativa de escándalo” desde la prensa le impidió continuar sus operaciones en Ecuador.

La consulta popular que reordenó el tablero político

Uno de los momentos clave del año fue la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, realizada el 16 de noviembre de 2025. El proceso incluyó cuatro preguntas: permitir bases militares extranjeras en el país, eliminar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas, reducir el número de asambleístas y convocar una nueva Asamblea Constituyente.

En todas las preguntas, el No se impuso a nivel nacional. El resultado fue interpretado como un golpe político al liderazgo del Ejecutivo y como una señal de descontento ciudadano con la gestión gubernamental.

Tras la derrota, el presidente se pronunció en su cuenta de X, donde afirmó: “Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano” y aseguró que el Gobierno seguiría “luchando sin descanso por el país”.

El resultado obligó al Ejecutivo a replantear su estrategia política y marcar un giro en su gestión durante los últimos meses del año.

Paro nacional y tensión social

Antes de la consulta, Ecuador vivió semanas de alta tensión social. Entre octubre y noviembre de 2025, varias carreteras fueron bloqueadas durante las manifestaciones convocadas por la CONAIE, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

El Gobierno justificó la decisión, adoptada el 12 de septiembre de 2025, por el alto costo fiscal y aseguró que los recursos serían redireccionados a programas de protección social y estímulos a la producción nacional.

Sin embargo, la CONAIE convocó a un paro nacional el 18 de septiembre de 2025, al que calificó como “inmediato e indefinido”. Las protestas derivaron en cierres viales, daños a la infraestructura y enfrentamientos, con denuncias de represión, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza policial y militar.

Un país polarizado

Estos eventos reflejaron una profunda polarización política y social. La violencia, las acusaciones cruzadas y la desconfianza institucional dominaron el escenario político, dejando un 2025 marcado por la inestabilidad y los giros inesperados en el poder.

