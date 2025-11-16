Consulta Popular 2025: En ocho países terminaron las votaciones según CNE

Además. el CNE informó que, hasta las 13:00 de este 16 de noviembre de 2025, el 41% de electores en Ecuador había sufragado

El CNE informó que poco menos de la mitad de los electorales ya había votado hasta las 13:00 del 16 de noviembre.

La jornada electoral por el Referéndum y Consulta Popular 2025 avanza con normalidad. Hasta las 13:00 de este 16 de noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que ya se había registrado el sufragio del 41,39%, según los datos presentados en su última rueda de prensa.

La presidenta del organismo electoral, Diana Atamaint, señaló que en el exterior culminó el proceso de votación en Australia, Corea del Sur, Japón, China, Indonesia, Turquía, Sudáfrica y Egipto. Cabe recordar que la primera circunscripción en el extranjero en iniciar el proceso electoral fue Australia.

Por otra parte, Atamaint indicó que en los recintos electorales de todo el país se encuentran desplegados 86.000 delegados de organizaciones políticas y sociales, además de 975 observadores nacionales e internacionales.

Principales incidencias de la jornada hasta el mediodía

En la última cadena nacional del CNE, las autoridades informaron sobre los hechos que han marcado la primera parte de la jornada. La Policía Nacional reportó que, hasta las 13:00 de este 16 de noviembre de 2025, se emitieron 587 citaciones por infringir la ley seca.

La prohibición comenzó el viernes 14 de noviembre de 2025 y se extenderá hasta el mediodía del lunes 17 de noviembre. Durante ese periodo, la Policía continuará con los controles y la emisión de citaciones.

El cierre de la jornada electoral

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, y el vocal José Cabrera recordaron a la ciudadanía que las Juntas Receptoras del Voto permanecerán abiertas hasta las 17:00 de este 16 de noviembre. Por ello, las autoridades hicieron un llamado para que los electores acudan con la debida anticipación.

A partir de las 17:00, en las Juntas Receptoras se iniciará el proceso de escrutinio, que implicará el conteo de los votos de cada una de las cuatro preguntas planteadas en el Referéndum y Consulta Popular 2025, convocado por el Gobierno de Daniel Noboa.

Las elecciones también se realizaron en países del exterior donde hay ecuatorianos. EFE

La transmisión de los datos en tiempo real podrá observarse en la página web www.cne.gob.ec y en la aplicación del organismo electoral, disponible para dispositivos Android e iOS.

