RECINTO ELECTORAL CONSULTA POPULAR 2025
En uno de los recintos electorales se detectó un caso de suplantación de identidad.CORTESIA: JOHN REIMBERG

Suplantaciones de identidad y más multas se registran en la Consulta Popular 2025

El ministro del Interior, John Reimberg, actualizó las incidencias registradas en al menos cuatro puntos de Ecuador

El ministro del Interior, John Reimberg, actualizó los incidentes registrados la tarde de este domingo 16 de noviembre de 2025, durante las votaciones por el referéndum y consulta popular convocado por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

A través de su cuenta oficial de X, el funcionario de gobierno informó que se han registrado incidentes en al menos cuatro puntos de Ecuador: Pindal (provincia de Carchi), Píllaro (provincia de Tungurahua), Babahoyo (provincia de Los Ríos) y Pastaza (provincia de Pastaza).

Los incidentes registrados en la tarde de la consulta popular 2025

De acuerdo con la información compartida por el ministro Reimberg, los delegados del Consejo Nacional Electoral y los uniformados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han detectado desde casos de suplantación de identidad hasta multas por fotografiar el voto, acción que está sancionada desde las elecciones presidenciales de 2025.

Los incidentes registrados son:

  • Pindal (Carchi): En la Unidad Educativa Pindal, se registró un caso de suplantación de identidad. La novedad fue detectada por los miembros de mesa.
  • Píllaro (Tungurahua): En la Unidad Educativa Unión Nacional de Periodistas, una ciudadana intentó fotografiar una papeleta
  • Babahoyo (Los Ríos): En el recinto Unidad Educativa Padre Marcos Benetazzo, 2 ciudadanos fueron identificados fotografiando su voto.
  • Pastaza (Pastaza): En la Unidad Educativa 12 de Febrero, parroquia El Triunfo, se registró una contravención por fotografiar la papeleta electoral.

