Consulta popular 2025: 32 detenidos en la Zona 8 por incumplir la ley seca

Balance hasta el mediodía: 36 detenidos en la Zona 8 por incumplir la Ley Seca y por boletas de captura vigentes.

Hay varios detenidos en la Zona 8 por el cometimiento de distintos delitos e infracciones.

La jornada electoral de este domingo 16 de noviembre avanza bajo estrictos controles de seguridad en la Zona 8, que abarca Guayaquil, Durán y Samborondón. Aunque el proceso se desarrolla con normalidad, las autoridades confirmaron 36 detenidos hasta el mediodía, principalmente por incumplimientos relacionados con la Ley Seca y por boletas de captura vigentes.

32 detenidos por incumplir la Ley Seca

El comandante de la Zona 8, general Walter Villarroel, informó que 32 personas fueron aprehendidas durante las primeras horas de la jornada por violar la Ley Seca o incumplir disposiciones del Código de la Democracia. Estos operativos forman parte del despliegue de 8.200 policías distribuidos en los tres cantones para garantizar el orden público.

Cuatro capturados con boleta de detención

Además, en controles paralelos, la Policía detuvo a cuatro ciudadanos con órdenes de captura vigentes:

Uno por asesinato,

Uno por apremio (alimentos),

Dos por robo.

Las capturas se dieron en los alrededores de los recintos y en operativos de verificación de antecedentes realizados durante el patrullaje.

Durán y Nueva Prosperina: zonas de mayor riesgo

Nueva Prosperina y Durán continúan siendo los puntos más sensibles de la Zona 8 por su alto índice de violencia. La Policía ha identificado nueve recintos críticos en Nueva Prosperina y 22 en Durán, donde se mantiene un refuerzo especial con militares y efectivos de unidades tácticas.

En Durán, que registra 197.711 votantes habilitados, se desplegaron 650 policías y 800 militares para cubrir sus 32 recintos electorales, un cantón clave tanto por su población como por su nivel de conflictividad.

Monitoreo permanente hasta el cierre de urnas

Las autoridades aseguran que el monitoreo se mantendrá durante toda la jornada, especialmente en los recintos priorizados. Hasta el momento no se han registrado incidentes graves que afecten el proceso, y los controles continuarán hasta el cierre oficial de las urnas a las 17:00.

