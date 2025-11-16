EXPRESO y EXTRA | EN VIVO | La jornada del referéndum y consulta popular 2025

EXPRESO y EXTRA transmiten en vivo la jornada del referéndum 2025 con análisis, enlaces y cobertura minuto a minuto

La jornada del referéndum y consulta popular 2025 en vivo desde EXPRESO y EXTRA.

Ecuador vive una jornada decisiva. Este domingo 16 de noviembre, EXPRESO y EXTRA acompañan minuto a minuto el Referéndum y Consulta Popular 2025 con transmisiones en vivo, análisis en tiempo real y cobertura desde múltiples puntos del país.

Desde muy temprano, ambos medios activaron una programación especial en YouTube, X y TikTok, con enlaces permanentes para seguir el desarrollo de la jornada, la apertura de recintos, la participación ciudadana y, al final del día, los resultados preliminares y la lectura política del escenario nacional.

Dos emisiones principales

La primera transmisión se realiza desde las 07:30, con la conducción de Alfonso Albán y Génesis Parrales, quienes ofrecen el panorama de arranque de la votación: logística, seguridad, presencia en recintos y las primeras declaraciones de autoridades.

La segunda emisión se activa a las 17:30, con un análisis a profundidad de los resultados y las implicaciones políticas, junto a Antonio Romero y Richard Jiménez. Desde cabina y con enlaces en vivo, el equipo explicará el avance del escrutinio y la proyección del escenario nacional.

Conexión constante en TikTok Live

Para llegar a la audiencia más joven y mantener la conversación en tiempo real, Valeria Alvear lidera dos sesiones en TikTok Live:

08:30 — Inicio de la jornada

19:30 — Resultados y reacción ciudadana

Estas transmisiones permitirán un diálogo directo con los usuarios, comentarios en vivo, reportes desde recintos y participación de la comunidad.

Cobertura total en expreso.ec y extra.ec

Además de las emisiones en vivo, EXPRESO y EXTRA mantienen un minuto a minuto activo en sus portales web, con actualizaciones permanentes sobre incidentes, participación, pronunciamientos oficiales, datos de seguridad y avances del CNE.

Notas contextuales, análisis y reportajes complementan la cobertura digital durante todo el día, mientras las redes sociales de ambas casas editoriales amplifican los hechos clave de la jornada.

Una cobertura multiplataforma para un día histórico

La consulta de este domingo marcará el rumbo político de Ecuador en temas como la posible instalación de bases militares extranjeras, la reducción del número de asambleístas, el financiamiento de partidos y una eventual Asamblea Constituyente.

EXPRESO y EXTRA llevarán cada detalle en vivo, con veracidad, contexto y análisis, para que los ciudadanos sigan de cerca una jornada que definirá el escenario político de los próximos años.