Expreso
consulta popular 2025
La jornada del Referéndum y Consulta Popular 2025 arrancó este domingo 16 de noviembre en Guayas.Carlos Pino

Consulta Popular 2025: Guayas suma 41.684 nuevos electores en inicio de jornada

La directora Rosa Tapia Andino lideró la ceremonia en la Universidad Ecotec. Urnas están abiertas hasta las 17h00.

La jornada del Referéndum y Consulta Popular 2025 arrancó este domingo 16 de noviembre en Guayas. La sesión inaugural, liderada por Rosa Tapia Andino, se realizó en la Universidad Ecotec de Guayaquil, donde las juntas abrieron a las 07:00 para recibir a los primeros votantes.

Rosa Tapia Andino, directora de la delegación, encabezó el acto protocolario.

Durante su intervención, Tapia destacó la inclusión de 41.684 nuevos electores que se sumaron al padrón electoral de la provincia para estos comicios. Las puertas de los recintos se abrieron puntualmente a las 07:00.

En la Universidad Ecotec, donde están empadronadas cerca de 9.000 personas, los votantes comenzaron a llegar desde temprano para ejercer su derecho a la democracia.

"Acudí temprano porque quiero viajar, es mejor desocuparse temprano", comentó Manuel Bravo, uno de los primeros ciudadanos en sufragar en este recinto. El flujo de votantes se desarrolla con normalidad en las primeras horas de la mañana.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, inauguró la jornada del Referéndum y Consulta Popular 2025 en Quito con un mensaje directo contra la desinformación. Aseguró que el material electoral fue elaborado bajo estrictos controles y verificado por auditores de varias organizaciones políticas. “No existen tintas mágicas ni tintas que caminan; eso solo se escucha cuando la lengua le gana la carrera al cerebro”, afirmó, insistiendo en que la integridad de las papeletas está plenamente garantizada.

¿Hasta qué hora se puede votar?

Las Juntas Receptoras del Voto (JRV) estarán operativas en todo el territorio nacional hasta las 17:00. A esa hora se procederá al cierre de las urnas para dar inicio al escrutinio oficial de los resultados.

La ceremonia de inauguración se llevó a cabo en la Universidad Ecotec, al norte de Guayaquil, sede escogida por la delegación provincial electoral.

