Este domingo, Ecuador vivirá una nueva jornada de Consulta Popular, y como es habitual en estos procesos electorales, algunos ciudadanos serán designados como miembros de mesa. Sin embargo, no todos podrán cumplir con esta responsabilidad por diversas razones.

¿Cuáles son las justificaciones aceptadas para no acudir como miembro de mesa?

Según el Código de la Democracia y las normativas del Consejo Nacional Electoral (CNE), existen varios motivos por los cuales una persona puede quedar exonerada de esta tarea:

Enfermedad o incapacidad: Los ciudadanos que se encuentren enfermos o incapacitados para asistir a la mesa de votación pueden presentar un certificado médico. Esta justificación debe ser respaldada por un informe de un profesional de la salud que indique claramente la imposibilidad de acudir al evento electoral.

Ser mayor de 65 años: Las personas que tengan 65 años o más están exentas de ser miembros de mesa, aunque su participación como votantes sigue siendo obligatoria.

Mujeres embarazadas: Las mujeres que se encuentren en estado de embarazo también pueden solicitar la exoneración, siempre que presenten un certificado médico que lo respalde.

Viaje fuera del país: Si el ciudadano se encuentra fuera de Ecuador en el día de la consulta, puede justificar su inasistencia con un documento que demuestre su estancia en el extranjero.

Razones de fuerza mayor: Las personas que no puedan acudir por situaciones de fuerza mayor, como un accidente o un evento imprevisto de carácter urgente, deberán presentar pruebas documentales.

Vinculación con las elecciones: Aquellos ciudadanos que trabajen como parte del personal electoral (como delegados o funcionarios del CNE) tienen la posibilidad de ser excusados de cumplir con la mesa, ya que están involucrados en la organización del evento.

Procedimiento para justificar la inasistencia

Para solicitar una excusa válida, los ciudadanos deben presentar la justificación ante el CNE con la debida anticipación, de acuerdo con los plazos establecidos por la entidad. En caso de no justificar su ausencia, quienes sean seleccionados como miembros de mesa y no se presenten a cumplir con su deber cívico podrían enfrentar sanciones, que incluyen multas económicas.

¿Cómo saber si fui seleccionado?

Para conocer si ha sido designado como miembro de mesa, debes ingresar tu numero de cédula y fecha de nacimiento.

