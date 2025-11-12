Expreso
Referencial. Los ecuatorianos acudirán a las urnas este domingo.
Consulta aquí tu lugar de votación para la Consulta Popular y Referéndum 2025

Este domingo 16 de noviembre los ecuatorianos deberán salir a ejercer su derecho al voto

A cuatro días del nuevo proceso electoral, los ecuatorianos se preparan para ejercer su derecho al voto en el Referéndum y la Consulta Popular.

Para conocer tu lugar de votación el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó consultas en su portal oficial. Si fuiste seleccionado como Miembro de Mesa (JRV) deberás asistir a votar y quedarte en la mesa. Si no te presentas y no tienes justificación, podrías enfrentar multas y sanciones.

Para ejercer tu derecho al voto, deberás presentar tu cedula de identidad original o pasaporte.

Consulta aquí tu lugar de votación

Quienes no acudan a votar deberán pagar una multa de $47. La misma cantidad será sancionada a quienes no asistan a las capacitaciones para integrar las juntas receptoras del voto (JRV). Además, aquellos que no se presenten a formar parte de las JRV deberán abonar $70,50. 

Por otro lado, el abandono de la mesa electoral durante la votación puede generar una sanción económica que oscila entre 11 y 20 salarios básicos unificados, lo que representa una multa de aproximadamente entre $5.170 y $9.400 dólares.

