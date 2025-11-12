Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de noviembre

El temblor tuvo epicentro en la provincia de El Oro

Un nuevo sismo se sintió en Ecuador durante la madrugada de este 12 de noviembre de 2025, según el reporte del Instituto Geofísico (IG).

El temblor, que se produjo a las 00:33, alcanzó una magnitud de 3.0 en la escala de Richter, un valor que, aunque no es alto, es perceptible. El epicentro del sismo se localizó a 39.65 kilómetros al sur de Arenillas, en la provincia de El Oro.

La profundidad del sismo fue de 77.0 kilómetros, lo que indica que se trató de un movimiento sísmico ocurrido a una considerable distancia de la superficie terrestre, lo que en algunos casos puede reducir la percepción del temblor en las ciudades cercanas.

Ecuador en el Cinturón de Fuego

Este evento sísmico resalta la ubicación de Ecuador en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más activas del planeta, donde ocurre el 85 % de la actividad sísmica mundial debido a la constante interacción de placas tectónicas.

[REVISADO]

Evento: igepn2025wdym

Ocurrido: 2025-11-12 00:33:03

Mag.: 3.0MLv

Prof.: 77.0 km

Lat.: 3.914° S

Long.: 80.037° W

Localizado: a 39.65 km de Arenillas, El Oro

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/qsSZoyNnqd pic.twitter.com/cJSBPzUDGM — Instituto Geofísico (@IGecuador) November 12, 2025

