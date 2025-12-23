Arsenal vs. Crystal Palace HOY: alineaciones y cómo ver la Copa de la Liga inglesa

Los Gunners reciben al Palace en Londres con rotaciones previstas y la mira puesta en avanzar a semifinales del torneo

Arsenal busca trasladar su buen momento en la Premier League a la Copa de la Liga.

Arsenal y Crystal Palace se enfrentan este martes 23 de diciembre por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra. El encuentro se disputará en el Emirates Stadium de Londres, desde las 15:00 (hora de Ecuador).

El conjunto dirigido por Mikel Arteta llega con confianza tras su sólido presente en la Premier League, torneo en el que es líder con 39 puntos.

Los Gunners buscan trasladar ese rendimiento al certamen copero, aunque el técnico español apostará por una alineación mixta para dosificar cargas debido a la intensa agenda entre liga local y Champions League.

Los de Arteta llegan al partido copero como líderes de la Premier League. Cortesía

En ese contexto, se prevé que el defensa ecuatoriano Piero Hincapié no sea titular y espere su oportunidad desde el banquillo, al igual que habituales inicialistas como David Raya, William Saliba y Bukayo Saka.

Posible alineación del Arsenal

Kepa; Timber, Nørgaard, Calafiori, Lewis-Skelly; Eze, Rice, Nwaneri; Madueke, Martinelli y Jesús.

Posible alineación de Crystal Palace

Benítez; Richards, Clyne, Guéhi; Wharton, Lerma, Sosa; Pino, Justin Devenny y Uche.

Detalles para ver en vivo Arsenal vs. Crystal Palace

Día: martes 23 de diciembre

Hora: 15:00 (ECU / COL / PER), 16:00 (VEN / BOL), 17:00 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)

Dónde: Emirates Stadium, Londres

Canales de TV y streaming: ESPN y Disney Plus

Un duelo atractivo en Londres, con Arsenal como favorito por presente y localía, y un Crystal Palace que buscará dar el golpe en la copa.

