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hombre herido mira desde una ambulancia en un hospital de Maiduguri
Un hombre herido mira desde una ambulancia en un hospital de Maiduguri el 16 de marzo de 2026, tras las explosiones ocurridas en la ciudad.AFP

Ola de atentados suicidas sacude Nigeria: al menos 23 fallecidos y más de 100 heridos

Explosiones casi simultáneas golpearon puntos clave de la ciudad, tras ayuno del Ramadán. Movimiento Boko Haram bajo sospecha

Varias explosiones coordinadas, provocadas por posibles atacantes suicidas, estremecieron la ciudad nigeriana de Maiduguri, donde murieron al menos 23 personas y más de 100 resultaron heridas, informó el martes 17 de marzo de 2026, la policía.

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Al día siguiente de esta masacre, cometida justo después de la ruptura del ayuno del Ramadán, el presidente Bola Tinubu anunció que enviaba a los jefes de seguridad al lugar "para tomar el control de la situación".

"Estos actos terroristas constituyen los últimos intentos desesperados y frenéticos de criminales y elementos terroristas que buscan sembrar y propagar el miedo", afirmó, según un comunicado, mientras se encuentran bajo la presión de las fuerzas de seguridad.

Tres explosiones ocurrieron casi simultáneamente el lunes por la noche en Maiduguri, capital del estado de Borno. Los atacantes apuntaron al mercado, a la entrada del hospital universitario y a los alrededores de las instalaciones de correos.

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"Según las primeras investigaciones, se sospecha de atentados suicidas", indicó en un comunicado el portavoz de la policía, Nahum Kenneth Daso, y "lamentablemente, 23 personas perdieron la vida en total y otras 108 resultaron heridas con distintos grados de gravedad".

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Un miembro de una milicia local antiyihadista declaró a AFP que el balance podría elevarse a 31 muertos. Situada a unas tres horas de vuelo aproximadamente de la capital económica, Lagos, Maiduguri cuenta con más de un millón de habitantes, cerca de Chad, Camerún y Níger.

Una fuente militar atribuyó estos ataques a militantes de Boko Haram, grupo yihadista fundado en Maiduguri que lanzó en 2009 una campaña con el objetivo de establecer un califato en el país.

Combatientes del movimiento islamista Boko Haram y su rival yihadista, el grupo Estado Islámico de la Provincia de África Occidental, han intensificado recientemente sus ataques en el noreste de Nigeria.

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