Las aerolíneas globales estiman que la demanda de vuelos se duplicará en 2050

La demanda de vuelos será más del doble que la actual en 2050 hasta alcanzar los 21,9 billones de pasajeros-kilómetro en las previsiones más optimistas, anunció este martes 17 de marzo de 2026 en un comunicado la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

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Los pasajeros-kilómetro o RPK son las personas que volaron multiplicadas por los kilómetros recorridos.

Incluso en las estimaciones de menor crecimiento, la IATA auguró 19,5 billones de pasajeros-kilómetro, frente a los 9 billones de pasajeros-kilómetro registrados en 2024.

La IATA ha hecho sus previsiones con tres escenarios diferentes donde varían el crecimiento económico a largo plazo, la población, las tendencias en los precios del combustible, la transición energética mundial y el desarrollo de la capacidad del transporte aéreo.

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La demanda de vuelos

En el escenario de menor crecimiento, la organización prevé un aumento anual de la demanda de vuelos del 2,9 %, frente a un 3,3 % en el modelo más optimista.

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Aunque supone un menor crecimiento frente a periodos anteriores (un 6,1 % entre 1972 y 1998 y un 4,5 % entre 1998 y 2024), esta moderación no refleja un descenso de la demanda sino "madurez del mercado", ya que el número absoluto de pasajeros continúa creciendo, matizó la IATA.

El crecimiento anual no se dará igual en todas las regiones, con Asia-Pacífico (3,8 %) y África (3,6 %) a la cabeza y Europa (2,5 %) y Norteamérica (2,8 %) más rezagadas.

En concreto, los mercados que presentarán un crecimiento más rápido son las rutas dentro de África, dentro de Asia-Pacífico, entre esta región y África y Oriente Medio, y entre África y Norteamérica, lo que "pone de relieve la importancia de invertir en infraestructura de aviación y marcos reguladores en los países en desarrollo", subrayó la IATA.

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