Venus Williams se casa con el actor Andrea Preti en dos bodas: Italia y Florida

Venus Williams celebró dos bodas: una en Ischia, Italia, en septiembre y otra en Palm Beach, Florida, este diciembre.

Venus Williams, la estrella del tenis, y el actor italiano Andrea Preti oficializaron su unión no con una, sino con dos ceremonias de boda. Según un exclusivo reportaje de Vogue, la pareja celebró su amor primero en la isla de Ischia, Italia, en septiembre, y luego en Palm Beach, Florida, este diciembre, honrando así los orígenes de la deportista.

La relación, confirmada en julio de 2024, llegó a su punto más dulce cuando Williams anunció su compromiso en una entrevista tras un partido en julio de 2025. "Mi prometido está aquí y él realmente me animó a seguir jugando", declaró entonces, señalando a Preti entre el público.

La boda soñada en Italia

El primer "sí" ocurrió el 18 de septiembre en la pintoresca isla de Ischia, en Italia. Sin embargo, este evento fue puramente ceremonial. Williams explicó a Vogue que, aunque tenían el sueño de casarse en Italia, los trámites burocráticos para una extranjera podían demorar hasta ocho meses. "Así que decidimos tener una segunda boda", relató.

Carla Bruni anuncia el fin de su tratamiento contra el cáncer y apoya a las mujeres Leer más

La celebración en Florida: Una semana de festejos y el lazo legal

Para la ceremonia legal y una celebración que honrara las raíces floridanas de Williams, la pareja eligió Palm Beach. La planificación corrió a cargo de Jennifer Zabinski de JZ Events, la misma empresa detrás de la boda de su hermana Serena Williams en 2017.

Los festejos se extendieron por toda una semana. "Siempre dicen que las bodas pasan muy rápido, y así es", compartió Venus. El regalo de boda de Serena fue un yate donde reunieron a su círculo más íntimo para un día de canto, baile y alegría.

El acto legal ocurrió el 19 de diciembre en un juzgado, donde Venus vistió un diseño de Morilee New York. "Para mí, la ceremonia en el juzgado fue muy única, emocional y profunda", confesó Preti. "Fue el segundo mejor día de mi vida".

La ceremonia principal: Música, votos personalizados y emoción

La ceremonia principal, celebrada tras el trámite legal, estuvo llena de simbolismo. Preti entró con su madre al son de "I’ll Be There" de The Jackson 5, una canción que, según dijo, "representa lo que mi madre es para Venus". Williams hizo su entrada con "Ovunque Sarai" de Irama, un tema que le recuerda a su abuela fallecida.

La pareja intercambió votos escritos por ellos mismos. Al salir, la música elegida fue "Signed, Sealed, Delivered" de Stevie Wonder, y su primer baile como esposos fue con "I Only Have Eyes for You" de The Flamingos. La noche terminó con una after-party en Sophia’s Hobe Sound.

Con 45 años, Venus Williams cierra un año triunfal en lo personal junto a Andrea Preti, de 37 años, demostrando que el amor, al igual que su carrera, puede florecer con fuerza y belleza en más de una ocasión.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!