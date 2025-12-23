Carla Bruni anuncia el fin de su tratamiento contra el cáncer y apoya a las mujeres

Cara Bruni, ex primera dama de Francia, anuncia el fin de su tratamiento contra el cáncer y el cierre de una etapa

Un emotivo mensaje se dejó ver en el feed de Carla Bruni, esposa del expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy. A través de una imagen especial y creativa, se aprecia a la socialité de 58 años con una caja de medicación de tamoxifeno sobre los ojos, a modo de gafas, mientras una sonrisa se despliega en su rostro.

La fotografía, que aparentemente no pasó por retoque estético, evidencia el importante paso que concluyó la ex primera dama: el fin de su tratamiento contra el cáncer de mama, proceso que ha atravesado desde 2019.

“Hoy, sábado 20 de diciembre de 2025, cumplo cinco años de terapia hormonal después de ser diagnosticada con cáncer de mama a finales de 2019. Cirugía, radioterapia y hormonoterapia: este es el camino que debemos tomar para curar este tipo de cáncer”, anunció Bruni en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, el anuncio no fue el único mensaje que compartió. La celebridad se mostró abierta a brindar apoyo a otras mujeres que atraviesan situaciones similares. En su publicación expresó: “Quiero decirles a todas las mujeres que están en la misma situación que resistan. La terapia hormonal es un tratamiento bastante duro, pero su efectividad puede salvar tu vida”.

Además, reiteró un llamado a la prevención: “Quiero decir nuevamente a todas las mujeres que leen este post que no duden en realizarse controles anuales, si es posible”.

Para concluir su comunicado, Bruni agradeció al equipo médico que la acompañó durante su tratamiento: “Por último, quiero agradecer al equipo médico que me cuidó. Su habilidad y humanidad fueron muy valiosas para mí durante esta experiencia”, mencionando con un arroba a quienes formaron parte fundamental de su proceso.

Su mensaje de cercanía a las mujeres

Esta no es la primera vez que Carla Bruni aborda públicamente este tema. La ex primera dama habló sobre su cáncer de mama cuatro años después de haber sido diagnosticada, con el objetivo de concienciar a las mujeres sobre la importancia de realizarse mamografías de manera preventiva.

Billy Ray Cyrus le gana un juicio a la mujer que aseguraba ser la madre de Miley Leer más

En 2023, emitió este tipo de comunicados al anunciar que había superado la enfermedad gracias a la detección temprana. Por ello, Bruni señala como pilares fundamentales el acceso al tratamiento y la constancia en los chequeos médicos.

RELACIONADAS The New York Times revela el vínculo entre Ana Obregón y Jeffrey Epstein

“Si no hubiese seguido estas pruebas anuales, ahora no tendría uno de mis pechos”, afirmó. Y añadió: “Háganse mamografías, sus vidas dependen de ello”, sentenció.

Ese mismo año, también agradeció la terapia hormonal, señalando: “A pesar de sus efectos secundarios bastante agresivos, estoy agradecida a la ciencia por haber inventado la hormonoterapia: protege eficazmente contra las recaídas, que son frecuentes en los años posteriores al diagnóstico”.

Sus seguidores han respaldado el mensaje actual de la celebridad y se muestran agradecidos por la comunidad de apoyo que Bruni ha construido. Entre ellos, Linda Evangelista, quien en septiembre de 2023 reveló haber tenido cáncer de mama en dos ocasiones en un periodo de cinco años, comentó: “¡Me alegro mucho por ti! A mí me quedan 36 meses de mi horrible medicación”, escribió la modelo canadiense.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!