Billy Ray Cyrus le gana un juicio a la mujer que aseguraba ser la madre de Miley

Un tribunal de Nashville rechazó de manera definitiva la demanda presentada por una mujer que afirmó ser la madre biológica de Miley Cyrus, y falló a favor de Billy Ray Cyrus, padre biológico y legal de la artista. La resolución judicial también ordenó a la demandante asumir los gastos legales del músico, con lo que el caso quedó cerrado sin posibilidad de nuevas acciones sobre los mismos hechos.

El tribunal determinó que Jayme Lee debía reembolsar cerca de 7.500 dólares por concepto de honorarios de abogados y costas procesales, además del pago de intereses posteriores a la sentencia. La información fue reportada por Daily Mail.

En el fallo, el juez sostuvo que la demandante actuó de forma irracional al mantener acusaciones sin sustento legal.

La verdadera relación entre Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus

Billy Ray Cyrus estuvo casado durante 29 años con Tish Cyrus, madre de Miley Cyrus, en un matrimonio que se extendió de 1993 a 2022. Ambos figuran como los padres legales de la cantante desde su nacimiento, condición que el tribunal ratificó al desestimar los argumentos presentados en la demanda.

El proceso judicial se inició a comienzos de diciembre, cuando Jayme Lee interpuso una acción en tribunales estadounidenses.

En su escrito aseguró que tenía 12 años cuando nació la cantante y que había celebrado un supuesto acuerdo de adopción privada con Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus. Según su versión, los términos de ese acuerdo no se cumplieron.

En base a esos planteamientos, la demandante solicitó el reconocimiento legal de la maternidad y una indemnización por sufrimiento emocional severo. Alegó que el supuesto contrato le otorgaba derechos para elegir el nombre de la niña y desempeñarse como niñera y profesora de piano durante la infancia de la artista. Todos estos argumentos fueron rechazados por el tribunal, que dio por concluido el caso en su totalidad.

