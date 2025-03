Así es la portada del noveno álbum de Miley Cyrus, 'Something beautiful'

La cantante Miley Cyrus ha sorprendido a sus seguidores al revelar la portada de su noveno álbum de estudio titulado Something beautiful, que se lanzará este próximo 30 de mayo de 2025 bajo el sello de Columbia Records. La artista confirma que este esperado disco contará con 13 canciones originales y será producido por ella misma junto a Shawn Everett.

La portada, capturada por el reconocido fotógrafo Glen Luchford, muestra a Cyrus envuelta en un diseño de Thierry Mugler de 1997.

Aunque la foto que acompaña a la imagen no se puede apreciar el traje completo con claridad, desde ya resalta una estética audaz.

El anuncio, realizado a través de su cuenta de Instagram, ha causado gran impacto en redes sociales.

En tan solo 15 minutos, la publicación acumuló más de 130.000 de likes y 5.350 comentarios de fanáticos y figuras del entretenimiento, como su padre Billy Ray Cyrus y el canal MTV.

La batalla legal que enfrenta Miley

El lanzamiento de Something beautiful se produce en un momento complejo para la artista, pues está en medio de la batalla legal que la cantante, conocida por protagonizar Hannah Montana en la época dorada de Disney, enfrenta por la similitud entre su canción Flowers (2023) y el éxito de Bruno Mars When I was your man (2012). La empresa Tempo Music Investments, que posee parte de los derechos de autor de la canción de Mars, presentó la demanda en septiembre de 2024, al decir que Flowers "duplica numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos" de la composición original.

A pesar de la controversia legal, Miley Cyrus parece estar enfocada en su carrera musical. Something Beautiful promete ser una obra con fusiones de música, moda y arte, con influencias de The Wall de Pink Floyd y un enfoque visual audaz.

