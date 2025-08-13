Expreso
  Guayaquil

La ATM insistió en que no tolerará actos de corrupción.
La ATM insistió en que no tolerará actos de corrupción.

Agente de la ATM en Guayaquil es detenido por presunta falsificación de documentos

La entidad asegura no está relacionado con sus funciones

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil informó que uno de sus agentes civiles de tránsito fue detenido y se encuentra bajo investigación de la Policía Nacional por presunta falsificación de documentos de tránsito.

El hecho fue confirmado la noche del martes 12 de agosto a través de un comunicado oficial difundido en canales oficiales de la ATM y del Municipio.

En el pronunciamiento, la entidad aclaró que este caso “no tiene relación alguna con las funciones ni competencias de la institución”.

¿Tiene relación la ATM con el caso de falsificación de documentos?

La ATM recalcó que sus agentes no participan en el proceso de Revisión Técnica Vehicular (RTV), el cual es ejecutado exclusivamente por la empresa concesionada SGS, responsable del servicio de matriculación desde la creación de la institución.

La ATM insistió en que no tolerará actos de corrupción y que colaborará con las autoridades para que el caso sea investigado y sancionado con todo el rigor de la ley.

