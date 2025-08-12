Indignación en marcha de Daniel Noboa por jóvenes con esvásticas y gestos nazis

En la marcha, desarrollada el martes 12 de agosto del 2025, convocada por el presidente Daniel Noboa para rechazar las decisiones de la Corte Constitucional, se observaron escenas que generaron polémica. Entre los participantes hubo un grupo de por lo menos tres jóvenes, que avanzó levantando el brazo derecho en un gesto similar al saludo nazi, utilizado por el régimen de Adolf Hitler, en Alemania.

La imagen sorprendió a periodistas, de medios digitales de comunicación como BN Periodismo, por toda la carga que este gesto genera. En imágenes difundidas en redes sociales por el periodista Andrés Burbano se observa que dos de los jóvenes tenían una esvástica, pintada en el brazo.

En el video compartido por Burbano se escucha que le pregunta por qué tiene una esvástica. Uno de los jóvenes responde: "Hitler dijo que somos una sola gente, que dios no mandó a hacer partidos políticos...". Luego dijo no mentira, estoy siendo sarcástico. "Lo que te digo es verdad, en todo caso lo que nos advirtió el further es lo que está pasando".

"Quedé confundido entre referencias a Mr. Robot, Hollywood, Noboa y Netanyahu (primer ministro israelí)", escribió el periodista sobre lo que le dijeron dos jóvenes. La escena también fue transmitida por el medio digital Llamingo.ec

Las reacciones frente a los jóvenes con las esvásticas

El académico Farith Simon escribió en X en relación al video: "Miren esta barbaridad, vi una fotografía y creí que estaba trucada, no, es verdad, no llegan a entender que se puede luchar contra el delito desde la democracia y no desde el desdén límites básicos".

La consultora educativa Luiza Daniela Miño comentó, también en esa plataforma: "Si están preparando sus programas para este año escolar, o si ya planificaron, están a tiempo de revisar e incluir el estudio del holocausto. No podemos permitir que más generaciones desconozcan el significado de la esvástica y el saludo Nazi. Ni de los genocidios".

El parlamentario andino de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, también se refirió a la escena. "Hace unas semanas se sancionó a la asambleísta Mireya Pazmiño por opinar, en un debate en la Asamblea sobre la existencia de propuestas fascistas. Ahora en la marcha convocada por el presidente Noboa hubo un grupo de manifestantes luciendo la esvástica y haciendo el saludo nazi".

Además señaló: ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Acaso no se entiende que hay unos límites que no se pueden cruzar? El odio convertido en ideología nos va a destrozar como país!".

