Esto dice el Municipio sobre el plan para una Guayaquil inteligente

Un convenio ya está en marcha para avanzar hacia un modelo centralizado, según el Cabildo

Ciudadanos buscan revisar en sus celulares las rutas de buses urbanos que transitan por el norte de Guayaquil.

Expertos consultados por EXPRESO coincidieron en que Guayaquil ya funciona como una ciudad digital, pero aún no alcanza la categoría de ciudad inteligente y se encuentra en un proceso de transición para lograrlo.

El Municipio de Guayaquil le dijo a este Diario que para este 2026 se prevé implementar un CRM (Customer Relationship Management, o Gestión de Relaciones con Clientes), una plataforma de servicios digitales enfocada en mejorar la atención a la ciudadanía.

Guayaquil ampliará la red de internet gratuito en la urbe. En los términos de referencia del proceso contractual, publicados por el Municipio en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), se señala que la ciudad pasará de 9.000 a 15.000 puntos wifi, lo que implica la instalación de 6.000 nuevos accesos.

Los nuevos puntos estarán ubicados en hospitales y centros de salud municipales, universidades, escuelas y colegios fiscales, Centros de Atención Municipal Integral (CAMI), mercados, parques y zonas turísticas.

Cada punto de acceso tendrá un alcance aproximado de 80 metros y ofrecerá una velocidad de hasta 100 megabits por segundo. La red operará con tecnología wifi 6.

Según el documento, la fase de incremento de puntos del servicio de internet comenzará 60 días después de la suscripción del contrato, cuya fecha estimada es el 5 de marzo de 2026, “y contemplará la incorporación mensual de hasta 367 nuevos puntos, de manera progresiva, con el objetivo de alcanzar un total de 15.000 puntos dentro de los siguientes 570 días calendario”.

Guayaquil, ciudad inteligente: convenio con Gobierno de Corea del Sur

Además, el Municipio indicó que, mediante un convenio con el Gobierno de Corea del Sur, se desarrolla un estudio de prefactibilidad para implementar un Centro de Control de Operaciones, “que permitirá a Guayaquil pasar de una gestión reactiva a una gestión predictiva y coordinada”.

