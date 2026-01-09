Internet gratis en Guayaquil: los sectores donde se duplicarán los puntos wifi

Guayaquil se alista para ampliar su red de internet público gratuito. En los términos de referencia del proceso contractual, publicados por el Municipio en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), se señala que la ciudad pasará de 9.000 a 15.000 puntos wifi, lo que implica la instalación de 6.000 nuevos accesos y una expansión de la cobertura en distintos sectores del cantón.

La red de wifi público actualmente está presente en parques, mercados, centros municipales, hospitales y espacios educativos. Con la nueva fase del proyecto, estos lugares concentrarán más puntos de conexión, con el objetivo de que el servicio sea más estable y llegue a un mayor número de usuarios.

Los nuevos puntos se ubicarán en hospitales y centros de salud municipales, universidades, escuelas y colegios fiscales, Centros de Atención Municipal Integral (CAMI), mercados, parques y zonas turísticas. Se trata de sitios con alta circulación de personas, donde el uso de internet suele ser más frecuente.

Cada punto de acceso tendrá un alcance aproximado de 80 metros y ofrecerá una velocidad de hasta 100 megabits por segundo, pensada para que varias personas puedan conectarse al mismo tiempo. La red operará con tecnología Wi-Fi 6, que permite una mejor conexión, incluso cuando hay muchos dispositivos conectados.

Internet gratis en Guayaquil: ¿cómo estarán conectadas las zonas rurales?

En la mayor parte de la ciudad, los puntos estarán conectados mediante fibra óptica. Sin embargo, en parroquias rurales o zonas alejadas como Puná, Posorja, Tenguel, Progreso, Puerto El Morro y El Morro, se usarán otros tipos de enlace debido a las condiciones geográficas.

El acceso al wifi seguirá siendo gratuito, pero con un tiempo diario limitado por usuario de 240 minutos no acumulables.

Para conectarse por primera vez, las personas deberán registrarse una sola vez a través de un portal digital, ingresando datos básicos como número de cédula o pasaporte, correo electrónico y teléfono, como ha ocurrido desde hace años.

Según el documento, la fase de incremento de puntos del servicio de internet comenzará 60 días después de la suscripción del contrato, cuya fecha estimada es el 5 de marzo del 2026, "y contemplará la incorporación mensual de hasta 367 nuevos puntos, de manera progresiva, con el objetivo de alcanzar un total de 15.000 puntos dentro de los siguientes 570 días calendarios".

El presupuesto referencial para este servicio es de 15' 996.328,00 dólares. El proceso fue iniciado el 30 de diciembre del 2025., según detalle el portal del Sercop.

