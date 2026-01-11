Alineaciones y canal para ver Manchester United vs Brighton EN VIVO | FA Cup

Manchester United busca avanzar en FA Cup ante un Brighton competitivo y peligroso. El cruce promete intensidad total

Manchester United y Brighton buscan el pase de ronda en la FA Cup.

Manchester United y Brighton protagonizarán uno de los cruces más atractivos de la tercera ronda de la FA Cup este domingo 11 de enero de 2026, cuando se enfrenten en Old Trafford en un duelo que definirá al clasificado a la siguiente fase. El choque mide a dos equipos de la Premier League con campañas similares y promete intensidad, ritmo y emociones en un torneo históricamente impredecible.

El partido en el Teatro de los Sueños aparece como un enfrentamiento de fuerzas parejas. Manchester United parte con la ventaja de la localía, pero Brighton ha demostrado en las últimas temporadas que sabe competir de igual a igual ante los grandes. En un certamen como la FA Cup, donde no hay margen de error, cualquier detalle puede inclinar la balanza.

Situación de ambos en la Premier League

Old Trafford será el escenario del choque entre equipos de Premier League. Cortesía

En el torneo doméstico, el Manchester United se ubica en la séptima posición con 32 puntos, mientras que el Brighton ocupa el undécimo lugar con 29 unidades. La cercanía en la tabla refleja el momento parejo de ambos elencos, que buscan en la copa un impulso anímico para encarar la segunda mitad de la temporada.

Las claves del Manchester United

Dirigidos de manera interina por Darren Fletcher, los Red Devils tendrán en Bruno Fernandes al líder futbolístico desde el mediocampo. El portugués será el encargado de manejar los tiempos y generar juego ofensivo, con Matheus Cunha como principal referencia para destrabar el partido y aprovechar las ocasiones en casa.

Brighton apuesta a velocidad y experiencia

Por su parte, el equipo que conduce Fabian Hürzeler deposita sus esperanzas de gol en la velocidad y desequilibrio de Kaoru Mitoma por las bandas, además de la experiencia de Danny Welbeck en el frente de ataque. Brighton intentará imponer transiciones rápidas y presionar alto para incomodar al United y dar el golpe en Old Trafford.

Detalles para ver EN VIVO Manchester United vs. Brighton

¿Fecha? domingo 11 de enero

¿Horario? 11:30 (ECU / COL / PER), 12:30 (VEN / BOL), 13:30 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)

¿Dónde? Old Trafford, Mánchester

¿Canales de transmisión y streaming? ESPN y Disney Plus

Posibles alineaciones

Manchester United: Bayindir; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Ugarte; Dorgu, Fernandes, Cunha; Zirkzee.

Brighton: Steele; Veltman, Dunk, Boscagli, De Cuyper; Milner, Gross; Mitoma, Gomez, Watson; Welbeck.

