Marcha sindicatos en Quito: FUT no descarta un paro nacional por jornada laboral

Desde las 16:00, los participantes se concentraron en la Caja del IESS. De ahí, la marcha avanzó rumbo al Centro Histórico

La marcha de los sindicatos y organizaciones sociales salió de la Caja del IESS en Quito.

En Quito, la marcha de sindicatos y organizaciones sociales arrancó pasadas las 16:00 de este 13 de marzo de 2026. El punto de concentración fue el habitual: la Caja del IESS, en el centro norte de la capital. Las consignas en contra del Gobierno de Daniel Noboa marcaron la tónica de la movilización.

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Con banderas, pitos y carteles en los que se leía “fuera Noboa fuera”, “respeto a la jornada de 40 horas” y “alza de sueldos ya”, los manifestantes emprendieron el recorrido hacia el Centro Histórico por la avenida 10 de Agosto.

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Desde esa avenida, la marcha ingresó al Centro por la calle Guayaquil. Entre pitos y tambores, los participantes avanzaron en dirección a la Plaza Grande, donde desde la tarde se registró la presencia de personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

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FUT analiza próximas acciones

La movilización fue convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) con el eje puesto en la oposición al Acuerdo Ministerial MDT-2026-059, que flexibiliza la jornada laboral. Diversos gremios consideran que la normativa afecta las condiciones de empleo en el país.

El presidente del FUT, Edwin Bedoya, dijo que enfrentarán al Gobierno desde las calles. “Después de esta movilización vamos a convocar a una convención nacional de las organizaciones en donde se definirán las acciones concretas”, afirmó el dirigente gremial. Tampoco descartó un paro nacional.

Asimismo, el presidente de la Unión Nacional de Educadores, Andrés Quishpe, señaló que “no están dispuestos a perder derechos”. Aseguró que la reforma laboral está pensada para los grandes empresarios y no para los trabajadores. “El tiempo libre no cubre las medicinas ni la canasta básica”, manifestó el presidente de la UNE.

Al menos 20 organizaciones sociales confirmaron su presencia en la movilización. Entre sus principales reclamos figuran la calidad del empleo y las reformas promovidas por el Ejecutivo que, según los convocantes, perjudican a los trabajadores.

Durante la marcha también hubo referencias a los asambleístas que votaron por la ley minera y de los GAD. Foto: Matthew Herrera/ Expreso.

Además, el FUT adelantó que durante la protesta también se pedirá la eliminación de una ley económica urgente que propone cambios al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. La iniciativa plantea que los Gobiernos Autónomos Descentralizados destinen el 70 % de sus presupuestos a inversión.

Esa normativa, conocida como la Ley de los GAD, fue enviada a la Asamblea con carácter económico urgente. El Legislativo la aprobó y el presidente Daniel Noboa la sancionó, con lo que entró en vigencia. Actualmente hay más de una docena de demandas de inconstitucionalidad en trámite en la Corte Constitucional.

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